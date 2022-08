Alberto Fernández y Sergio Massa encabezaron un acto en Santa Fe

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes un acto en Santa Fe por la reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años. “Queremos conectar al país”, aseguró el jefe de Estado, en lo que fue el primer acto que protagoniza junto a Sergio Massa tras los cambios en el Gabinete.

“Queremos conectar el país”, anticipó. “El tren hace falta a lo largo y ancho para que siga conectando a la Argentina y se termine con la desintegración del país”, aseguró al participar, junto al gobernador Omar Perotti y los ministros Sergio Massa (Economía) y Alexis Guerrera (Transporte), de la reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años, en la provincia de Santa Fe.

“Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros”, dijo el Presidente.

Se trata del primer acto oficial que encabeza junto al flamante ministro de Economía, que también tiene a su cargo las áreas de Desarrollo Productivo y Agricultura, tras los cambios en el Gabinete. Massa asumió formalmente el cargo el pasado miércoles.

Tras la jura en el Museo del Bicentenario, el funcionario anunció el primer conjunto de medidas orientadas a cuatro principios definidos por el nuevo equipo económico que serán orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión social, para cada uno de los cuales anunció cuatro medidas. Además, habló de cuatro motores sobre los que se asentarán aquellos principios a los que identificó como inversión, producción, exportaciones, y mercado interno.

Ayer, en tanto, Fernández y Massa mantuvieron una extensa reunión y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que anticipó que en las próximas horas el ex presidente de la Cámara de Diputados dará a conocer si hay novedades en el área energética. Por la mañana Massa había encabezado reuniones, varias multitudinarias, con sus nuevos colaboradores.

El tren

De acuerdo al informe oficial, las formaciones cuentan con capacidad para 900 pasajeros y, potencialmente, podrán beneficiarse cerca de 2.000 pasajeros por día que se movilizarán entre las estaciones de Rosario Norte y Cañada de Gómez, un recorrido que demanda 2 horas y 10 minutos y que posee paradas intermedias en Correa, Carcarañá, San Gerónimo, Roldán, Funes y Antártida Argentina.

El costo del pasaje entre las estaciones cabeceras es de 120 pesos, y hasta la estación Roldán, que es mitad de recorrido, 60 pesos.

Los pasajes pueden ser adquiridos 24 horas antes, mediante la página web de la empresa o en las boleterías de ambas estaciones terminales.

El servicio Rosario-Cañada de Gómez es el primer tren de cercanía que se instauró en Argentina fuera del AMBA a fines del siglo XIX, y fue cerrado por la dictadura militar en 1977.