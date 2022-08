Se viene un nuevo festejo por el Día de la Niñez en Lomas de Zamora: canta Topa

Una nueva propuesta de Lomas de Zamora para celebrar el Día de la Niñez está llegando. La cita es el domingo en el parque Eva Perón, a partir de las 13. Se trata de un evento para toda la familia, ya que contará con gastronomía, juegos y espectáculos, expo cómics y postas de Salud y Ambiente, entre otras cosas. El gran cierra estará a cargo de Topa.

“Me muevo para quí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite estas ganas de bailar”, cantan los más chicos y bailan y saltan por todos lados. El animador que está a cargo de mantener el orden en el Junior Express llega mañana a Lomas de Zamora, en el marco de una de las paradas que el animador infantil más reconocido de los últimos tiempos realiza por los festejos del Día de la Niñez.

La cita es mañana, a partir de las 13, en el predio ubicado sobre Molina Arrotea 2295 de Lomas de Zamora. La entrada es libre y gratuita, mientras que la oferta de actividades comprende a toda la familia. Se trata de una jornada para el disfrute de chicos y grandes.

El cierre será de Topa pero antes hay mucho por disfrutar. El Municipio de Lomas de Zamora instalará varias postas para aprender. Una de ellas es la de “Ambiente”, que propone talleres lúdicos de huerta, siembra, separación de residuos y compostaje; también estará la de ReCreo, programa de la Provincia; “Educación Vial”, que propone charlas sobre las normas de tránsito, circuito de manejo, señales de tránsito y tricilos; y “Deportes”, que ofrecerá una exhibición de deporte de combate y charla sobre básquet, entre otras cosas.

Además, dice presente la “Expo cómics“, con cosplayers, sector jurásico, caricaturistas y más, y una variada oferta de gastronomía, la feria de colectividades y food trucks. También habrá circo, con talleres abiertos y clowns; la muestra de los Bomberos de Lomas de Zamora, con un autobomba y materiales y trajes que utilizan los voluntarios; juegos didácticos y kermesse, además de varios juegos inflables de grandes dimensiones.

Otra de las postas presentes será la de “Salud”, que ofrecerá cursos de RCP para lactantes, juegos sobre nutrición y salud bucal.