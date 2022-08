Artemis 1, el puntapié del programa de la NASA para volver a la Luna

La NASA lanzará hoy desde Florida a la Luna al cohete más poderoso jamás construido para una misión de seis semanas en el espacio, frente a decenas de miles de espectadores.

Cincuenta años después del último vuelo de Apollo, la misión Artemis 1 marcará el lanzamiento del programa estadounidense para volver a la Luna, y que luego podría permitir ir a Marte a bordo de la misma nave.

La cápsula Orion, no tripulada, será puesta en órbita alrededor de la Luna para asegurarse de que es segura para los futuros astronautas, entre lo que figurará la primera mujer y a la primera persona negra en pisar la superficie lunar.

“Esta misión lleva consigo los sueños y esperanzas de muchas personas”, expresó el jefe de la NASA, Bill Nelson. “Ahora somos la generación Artemis”, añadió, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

El despegue está programado para las 8.33 hora local (9.33 de Argentina) desde la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy. El pronóstico del clima es 80% favorable para cumplir a tiempo con el lanzamiento, cuya ventana de despegue es de dos horas.

