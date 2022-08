Losada, Naidenoff y Salvador encabezaron actividades en Lomas de Zamora

"Tenemos que demostrar que somos diferentes al modelo populista que hoy no gobierno", dijo la legisladora.

Los legisladores de Juntos por el Cambio Carolina Losada, Luis Naidenoff y Sebastián Salvador encabezaron una serie de actividades en el partido de Lomas de Zamora, con la mirada puesta en las elecciones del año próximo. Cuestionaron el “avasallamiento” de la Justicia por parte del presidente Alberto Fernández, negaron que haya “persecución política” y enviaron un mensaje concreto para 2023: “Tenemos que ser gobierno”.

“Si nos toca gobernar a partir del 2023 tenemos que actuar de inmediato; no tendremos tiempo de improvisaciones ni dudas. Las respuestas del modelo de gobierno nuestro tendrán que verse con claridad por la sociedad” , advirtió Salvador tras las palabras de bienvenida del presidente de la Juventud Radical Lucas Caraffa, la presidente del partido a nivel local Selva Valdez y el intendente de Brandsen Daniel Cappelletti.

Y valoró la fortaleza del radicalismo. “Tenemos dirigentes en todos los distritos. Hoy tenemos más de 30 intendentes en la provincia de Buenos Aires. Hoy el radicalismo está fuerte con candidatos a gobernadores y a intendentes en la Tercera Sección Electoral”, reflexionó.

Otro de los temas abordados fue el pedido de juicio político a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que generó diferencias en la coalición opositora por la negativa de Facundo Manes. “Nosotros hemos firmado el proyecto de este juicio político. No puede ser que el presidente (Alberto Fernández) esté avasallando la justicia. Queremos darle un mensaje a la sociedad de independencia judicial. La justicia debe también relegitimarse frente a la sociedad, y tendrá que pronunciarse en sus sentencias con libertad, y tratando a todos los procesados iguales ante la ley, aunque al presidente y la vicepresidente eso los incomode”, planteó el diputado.

Por su parte, el senador Luis Naidenoff analizó la situación actual del país. “Estamos viviendo una situación compleja en la Argentina. Queremos llevar tranquilidad y responsabilidad política. No queremos entrar en disputas y no estamos ante un escenario de persecución política“, planteó el legislador. “No debemos caer en este escenario político. Ha generado mucho ruido en nuestro espacio. No podemos dejar pasar por alto lo que ocurrió con Nisman y la causa que presenta Luciani”, amplió.

No obstante, Naidenoff fue contundente en relación al actual Gobierno y consideró que “el negocio del Gobierno es tapar la realidad”, por lo que llamó a “no hay que caer en la estafa social de este gobierno” porque “están victimizando a Cristina“.

La senadora Losada fue la encargada de finalizar con la charla. La vicepresidente del senado de la nación manifestó que “En el 2023 tenemos que ser gobierno, y demostrar que somos diferentes al modelo populista que hoy nos gobierna”. “Hay que mostrarle a la gente que podemos ser diferentes. Hay que apostar a la industria, al comercio. Hay un problema grave en la provincia de Buenos Aires: Los delincuentes tienen que estar presos y tenemos que poder vivir sueltos”, completó.

Los senadores y el diputado fueron convocados por el dirigente radical lomense Fernando Braceiro. En primer lugar, se reunieron con jóvenes y luego con los distintos referentes de Juntos por el Cambio. El cierre del recorrido por el distrito fue un acto en la sede partidaria de la UCR de Lomas de Zamora.