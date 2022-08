Cristina, tras el pedido de condena a 12 años de prisión: “Es un juicio al peronismo”

“Derecho de defensa”, se titula la transmisión que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lleva a cabo este martes, tras el pedido de condena de 12 años de prisión por parte de la fiscalía en la Causa Vialidad. “Es un juicio al peronismo”, advirtió, al tiempo que remarcó que buscan “disciplinar a la dirigencia política”.

La transmisión comenzó con la exposición de titulares y artículos periodísticos sobre esta misma causa, también citó declaraciones de testigos de la fiscalía haciendo referencia, entre otras cosas, a las “redeterminaciones” de las obras; es decir, actualizar los precios en función de la inflación. “Siempre se readecuó a todas las empresas por igual, nos basábamos siempre en el Indec”, citó. “no encontré ninguna situación anómala”, repitió las palabras del interventor de Vialidad por el macrismo en Santa Cruz.

Definió como “naves insignias del lawfare” a Clarín y La Nación. “Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Porque desde 2019 hasta ahora comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial el macrismo”, sostuvo, momento en que mencionó a Fabián Rodríguez Simón, hoy prófugo, pero también “el sistema de espionaje que había montado la AFI” y “la Gestapo en la ciudad de La Plata”.

“Ninguno de nosotros se profugó cuando nos amenazaron, nos persiguieron y nos encarcelaron. Este señor lleva más de 600 días prófugos”, sostuvo.

Luego continuó dando detalles de las conversaciones de José López con Nicolás Caputto, que aparecen en el expediente y fueron ingresadas a último momento. Hizo hincapié en un mensaje a José López sobre la redeterminación del Hospital Echeverría. “¿No lo vieron los fiscales?”, preguntó, y subió la apuesta: “Lo debe conocer de Los Abrojos“, aludiendo a los partidos de fútbol en la casa de Mauricio Macri. También hizo un repaso de los mensajes con Juan Chediac, en uno de ellos le pide “una reunión” con los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción por el presupuesto.

“No quiero hablar solamente de este caso porque si había un caso para comprobar la corrupción, era este. Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y estas llamadas. ¿Cómo investigaron esto, que esto no se sabía?”, sostuvo, aludiendo al expediente que fue “ingresado entre gallos y medianoches”. “Cuando empezaron a tirar el ovillo pararon porque aparecieron ellos, los macristas”, advirtió Cristina. “Eran ellos los que le habían pagado 9 millones de dólares”, apuntó, en relación a Eduardo Gutiérrez, condenado a dos años y seis meses por el caso López. “Con todo esto no hubo asociación ilícita”, replicó.

Consideró que “Argentina es un lugar muy particular, donde mueren todas las teorías”. “En esta farsa de hoy, que es el lawfare, ya no hay partidos militares pero sí judiciales. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, protegen a los que verdaderamente roban en el país”, se quejó.

Recordó que por el soterramiento hay una causa en Comodor Py, pero “no pasa naranja” porque la presentó “la tonta”, dijo, aludiendo a ella misma. “Se comprueba que Mauricio Macri siguió, y su inteligencia, a los familiares del ARA San Juan. Sin embargo, lo sobreseen. ¿Quién? El arquero del Liverpool, que juega en Los Abrojos, con Luciani. Ellos son, los protegen y no les va a pasar nada. A los que les pasa es a los argentinos, que no tienen guita, por el endeudamiento que ellos hicieron. Por eso pide el fiscal 12 años, son los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Y lo digo con números: uno por la Memoria, otro por la Verdad, otro por la Justicia, por el FMI, por la AFJP, YPF y Vaca Muerta, otro por el salario de los laburantes. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Si naciera 20 veces, las 20 veces haría lo mismo. Cómo voy a pensar que este tribunal es de la Constitución si permite este tipo de cosas”, sentenció.

Hizo mención al entorno familiar, ligado con la dictadura. “Quieren tomarse revancha, de qué, si cuando fueron juzgados tuvieron jueces imparciales como nunca hubo en Argentina. Esta es la diferencia, a quién quieren chamullar”, se preguntó, al tiempo que lamentó que “esto disciplina a la dirigencia política”. “Sé que tengo la condena escrita, pero me preocupa la situación de millones de argentinos. Necesitan dirigentes disciplinados, funcionarios que hagan lo que el poder real”, apuntó.

“Es necesario que todos aquellos que creen que es posible cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares“, reflexionó a continuación, mientras ordenaba algunos de los papeles que ocupaban todo el escritorio.

Finalmente, habló de la figura de la asociación ilícita. “Desconocieron derecho administrativo, desconocieron todo”, consideró. “No vienen por mi, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de trabajadores y jubilados, el endeudamiento. Y vinieron por eso”, sentenció. “Esto es lo que yo quería decir en el tribunal”, concluyó.

El fiscal Diego Luciani pidió que sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos. La ex presidenta es la principal acusada en la causa como jefa de una asociación ilícita y, además, está acusada de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La defensa Cristina solicitó ampliar la declaración indagatoria pero no se lo permitieron. “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, resaltó Cristina a través de redes sociales. Es por esto que la defensa la hace de forma pública.