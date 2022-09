Jair Bolsonaro lamentó el atentado contra Cristina Kirchner

Finalmente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió su silencio acerca del atentado contra Cristina Kirchner ocurrido anoche frente a su casa de Recoleta y lo hizo fiel a su estilo al lamentar el hecho “a pesar de no sentir ninguna simpatía por ella” y subrayó: “Casi muero en 2018 y no vi a la izquierda preocupándose por mí”.

“Ya envié un comunicado. Yo lo lamento. Ahora, cuando me apuñalaron, hubo gente que aplaudió, ¿verdad?”, recalcó Bolsonaro.

“Ya hay gente queriendo tirarme a mí este problema. El agresor no sabía cómo manejar un arma; de haber sabido, habría tenido éxito”, agregó el mandatario quien recordó al atentado que sufrió en 2018, durante la recta final de la campaña para las presidenciales en Brasil. “Es el riesgo que todos corren. Casi muero en 2018 y no vi a la izquierda preocupándose por mí. Pero está bien”, dijo.

Cuestionado por su silencio, insistió: “Ya dije que lo lamento. Aunque no siento ninguna simpatía por ella, no le deseo eso. Ahora, cuando me apuñalaron, esta gente de la izquierda se quedó en silencio. Pero está bien. Tenemos corazón, queremos lo mejor”.

“Lamento lo que pasó y espero que se haga la investigación, para saber si estuvo en su cabeza, o alguien que podría, quizás, haber contratado”, concluyó el mandatario, quien está en plena campaña para su reelección, el próximo 2 de octubre.

Brasil y la nacionalidad del atacante

El canciller brasileño, Carlos França, indicó que Itamaraty buscaba confirmar documentación sobre el detenido por el intento de magnicidio, nacido en San Pablo y opinó que se trata de “violencia injustificable”.

También opinó el vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourao, quien señaló que “cualquier episodio de violencia es pésimo” y consideró que el caso debe ser visto como “una cuestión interna de la Argentina, que vive un momento muy difícil”.