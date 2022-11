Se vienen dos finales: la palabra de los protagonistas

Argentina perdió con Arabia Saudita en su debut por el Grupo C en el Mundial de Qatar. Fue 2 a 1 en el estadio de Lusail. La palabra de los protagonistas post partido. Se vienen dos finales, una reflexión compartida.

Con la derrota, que interrumpió un invicto de 36 partidos, el seleccionado de Lionel Scaloni quedó sin margen de error para disputar los últimos dos juegos del grupo ante México, el sábado 26, y Polonia, el miércoles 30.

Emiliano “Dibu” Martínez

El arquero aseguró que el partido del próximo sábado contra México será “la primera final” del Mundial para la Argentina. Reconoció que la derrota en el debut de Qatar 2022 contra Arabia Saudita fue un “cachetazo”, pero confía en que el equipo se levantará en el próximo encuentro contra los dirigidos por el rosario Gerardo Martino.

“Fueron dos cachetazos pero el sábado contra México nos jugamos la primera final”, expresó el “Dibu”, uno de los que frenó para hablar en la zona mixta del estadio Lusail.

Abatido pero con buen semblante, el arquero de Aston Villa, de Inglaterra, remarcó que el “grupo” está “bien” y con “fuerzas” para revertir la situación.

Alejandro “Papu” Gómez

Afirmó que ahora el equipo debe “corregir errores” y salir a “ganar los dos partidos” que les quedan ante México y Polonia. “Sabemos que es difícil, pero nos tenemos mucha confianza. Tenemos que pensar en nosotros y ganar los dos partidos”, expresó el extremo izquierdo.

Sobre el encuentro ante los árabes, Gómez opinó: “Hicimos un gran primer tiempo y después tuvimos dos fatalidades. Tenemos que corregir esos dos errores. Ellos tuvieron dos tiros al arco y nos hicieron dos goles. Nosotros tuvimos varias chances y no las pudimos concretar”. El futbolista de Sevilla aseguró que la Selección argentina tiene que “pensar” en sí misma y “ganar los dos partidos” que le restan jugar del grupo.

Ángel Di María

El volante lamentó la derrota y pidió “pensar en lo que viene”. “Pudimos haber ganado 5-0 tranquilamente, pero perdimos. Ya está, hay que pensar en lo que viene porque este partido ya terminó, y tenemos que pensar en México y ser positivos para lo que viene”, explicó Di María ante la prensa.

Luego agregó al momento de explicar el partido: “Sabíamos que ellos iban a jugar así, lo habíamos practicado, pero no pudimos llegar. Quizás arrancábamos antes en las jugadas y quedamos en offside. Teníamos la ilusión de arrancar ganando; no se dio”. En la etapa inicial, el VAR anuló tres goles argentinos (uno de Lionel Messi y dos de Lautaro Martínez) por posición adelantada.

En este sentido, Di María consideró: “Creamos las situaciones y no pudimos convertir. Nuestro entrenador lo dijo, ellos jugaron con la línea alta y no pudimos meter pelotas para romper esas líneas. Habíamos practicado y trabajado de esa manera pero no pudimos”.

Finalmente el “Fideo” sentenció: “Ni éramos los mejores antes, ni somos los peores ahora. Hay que pensar en positivo; en algún momento se iba a cortar esa racha y ahora hay que salir rápido de esta situación; el partido terminó”.

Lionel Messi

El astro rosarino aseguró que la Argentina “ahora debe demostrar que es un grupo de verdad”, tras la inesperada caída 1-2 ante Arabia Saudita, en el partido que abrió el grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Estamos más unidos que nunca y ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad”, dijo Messi en la zona mixta del estadio Lusail una vez consumada la sorpresiva derrota. “Estamos en una situación que nunca vivimos y que hacía mucho tiempo no pasaba la Selección. Por eso tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad para salir adelante”, añadió.

Para el capitán argentino, que hoy abrió la cuenta con un penal a los 10 minutos del primer tiempo, el equipo “tiene que volver a su base, a sus fuentes, para salir de esta situación”. “Todavía depende de nosotros. No era la manera en la que esperábamos empezar, queríamos arrancar con una victoria, pero son cosas que pasan y tenemos que asimilar este golpe. Hay que corregir las cosas que hicimos mal y aprender, porque estas cosas siempre pasan por algo“, amplió.

“Ahora tenemos que ganar o ganar los dos partidos que nos quedan”, cerró Messi, quien también aseguró que “está bien” en el aspecto físico y no tiene problemas en el tobillo derecho.

Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, no titubeó a la hora de mostrar la frustración de la derrota en el debut del Mundial de Qatar, pero aseguró que es momento de sobreponerse y pensar en los dos encuentros que quedan.

“Sabíamos cómo jugaba Arabia. Preparamos el partido sabiendo que ellos salían con una defensa adelantada. Los offside fueron milimétricos“, aseguró el DT, dando cuenta de una falla que debe preocupar porque en esta oportunidad, el VAR es automático. Hubo goles, de Lionel Messi y Lautaro Martínez, anulados por posición adelantada.

Al ser consultado por el golpazo que significa esta derrota, que corta un invicto de 36 partidos e impacta en lo anímico, Scaloni admitió: “Mejor no podíamos llegar a esta competencia. Pero el fútbol es así y el Mundial tiene otras cosas. Se perdió pero nos vamos a levantar y a pelear los próximos dos partidos“.

“Hay que felicitar al rival y pensar en los dos partidos que vienen”, remarcó Scaloni, quien insistió: “Todavía tenemos dos partidos y los vamos a sacar adelante”.

LO QUE VIENE

Sábado 26 de noviembre

16.00 Argentina – México, en Lusail Stadium



Miércoles 30 de noviembre

16.00 Argentina – Polonia, en 974 Stadium