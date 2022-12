Argentina y Paraguay avanzan con acuerdos de interconexión de fibra óptica

El canciller Santiago Cafiero y su par de Paraguay, Julio César Arriola Ramírez, firmaron hoy un acuerdo bilateral denominado “Fortalecimiento de la Conectividad” con el objetivo de realizar la interconexión de las redes de fibra óptica entre ambos países.

La rubrica del entendimiento se concretó en el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur que se celebra en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el proyecto participan la compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) y la empresa de telecomunicaciones de Argentina Arsat, que tienen a su cargo la negociación del contrato de conectividad.

Arsat “se propone alcanzar un acuerdo integral con Copaco, para desarrollar oportunidades de negocios conjuntas, no sólo en materia de fibra óptica, sino también en lo vinculado a servicios satelitales, almacenamiento de datos en la nube, TV Digital y transmisión de know how en materia de soluciones digitales”, señaló el comunicado.

“Esta interconexión estaba prevista para el mes de noviembre pasado, empezando por el nodo Clorinda-Puerto Falcón, seguido de Posadas-Encarnación”, agregaron.

Tras la firma del proyecto esperan avanzar, por un lado, con la “interconexión de las redes de fibra óptica en Clorinda-Formosa” y de forma paralela en “la realización de la interconexión física en el primer nodo, con solo un empalme de las redes, las empresas Copaco y Arsat continúan negociando el acuerdo/contrato de conectividad asociado”.

Entre los antecedentes se encuentra la firma del “Memorándum de Entendimiento (MOU) para la Implementación del Proyecto Fortalecimiento de la Conectividad” en el 2017 con la propuesta de lograr una interconexión de las redes de fibra óptica de cada país hacia los puntos de interconexión donde se encuentran los proveedores internacionales de internet.