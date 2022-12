Clasificación a semifinales: “Necesitábamos esta alegría”, dijo Messi

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, celebró esta noche la clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022 y resaltó la actuación del arquero Emiliano “Dibu” Martínez en los penales ante Países Bajos, mientras que se quejó por el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz.

“Mucha alegría, mucho desahogo, no merecíamos ir a alargue y penales. Sufrimos, son los cuartos de final del Mundial. Sufrimos cuando tuvimos que sufrir y pasamos, que es algo impresionante“, señaló Messi tras el encuentro.

Y añadió: “Argentina demuestra partido a partido que sabe jugar con la misma intensidad y ganas. Que quiere ser protagonista, entiende los momentos. Necesitábamos esta alegría para nosotros y para la gente que nos acompaña siempre”.

En cuanto al desenlace del choque con Países Bajos que valió la clasificación a semifinales, subrayó: “Sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés ser sincero, decir lo que pensás. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era, la FIFA tiene que rever eso, no puede poner un árbitro así en esta instancia”.

Además, apuntó contra el entrenador Louis Van Gaal: “Vende que juega bien al fútbol y metían todo pelotazos”, disparó.

Respecto al arquero Emiliano Dibu Martínez, Messi remarcó: “Cuando nos toca ir a los penales tenemos ventaja con él en el arco. Hoy lo volvió a demostrar. Creo que todo el equipo hizo un gran esfuerzo. Por momentos tuvimos que luchar pero al final nos terminó salvando él. Cuando lo necesitamos, siempre está”.

Por último, habló de lo que viene para la Selección tras la clasificación a semifinales: “Croacia va a ser un partido durísimo, hoy lo demostró con Brasil, Tiene jugadores muy buenos, vienen trabajando con el mismo técnico y por algo están en semis. Va a ser muy duro. Estamos disfrutando muchísimo de esto, de la gente. De ir pasito a pasito, sacar los partidos como recién. Estoy muy feliz”.

“A la gente le digo que disfrute como estamos disfrutando nosotros acá. Empecemos a pensar en Croacia, intentaremos dar un paso más e ir en búsqueda de la final”, cerró.

Lionel Scaloni y la clasificación a semifinales

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, resaltó esta noche las “ganas y el orgullo” del equipo tras la clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022 al ganarle por penales a Países Bajos, aunque sostuvo que por el desarrollo del juego no merecía llegar a esa instancia, mientras que catalogó a Croacia como “un gran rival”.

“Argentina tiene un espíritu de saber afrontar en cada momento la situación. Es verdad que no merecimos llegar a penales, pero aún así seguimos dando la cara en un partido difícil, complicado. Ellos lo plantearon muy extraño, en este deporte cuando creés que está todo terminado, no se termina. Este equipo tiene con qué, tiene ganas, orgullo, y eso es fundamental”, sostuvo Scaloni en conferencia de prensa.

Consultado por el desempeño del juez español Antonio Miguel Mateu Lahoz, respondió: “Del árbitro no voy a hablar porque aparte lo conozco y tengo buena relación con él. Es un tema terminado que dejamos ahí”.

En cuanto a las modificaciones, explicó: “El primer tiempo de la prórroga teníamos la posibilidad de meter a (Ángel) Di María, que podía ser un arma pero no estaba en la mejor forma. Pasan muchas cosas en la cabeza, pero siempre pensando en atacar aunque ellos plantearon un partido muy cortado. Se nos hizo difícil, pero aún así, si la estadística no miente, fuimos superiores y estamos satisfechos”.

“Ellos se conformaron con el 2 a 2, fue evidente sobre todo en la prórroga y tuvimos posibilidades de ganarlo. A los jugadores les dijimos que el partido estaba para nosotros más allá de la fatalidad de que nos empataran en el último minuto”, continuó el director técnico argentino.

Además, prosiguió: “El equipo muestra facetas según lo que pide el partido en cada momento, a veces toca defender como cuando te meten tres delanteros de 1.90 y empiezan a tirar pelotazos. Lo importante es que el equipo entiende en cada momento qué es lo que tiene que hacer”.

“Antes de los penales fue muy similar a Colombia en la Copa América, incluso me sobraba uno de las ganas que tenían de patear. Eso está bueno y es positivo para el grupo. Sabíamos que Emiliano (Martínez) podía atajar alguno, la idea era repetir eso y darles la confianza. Solo tuvimos que decidir el orden, nos sobraban ejecutantes. La desilusión la transformamos en ganas de ganar el partido”, añadió.

Respecto al desempeño en el Mundial, Scaloni resaltó: “Era un objetivo jugar los siete partidos pero ahora que estamos en el baile, hay que seguir bailando. Queremos dar el siguiente paso ante un gran rival como Croacia, esperamos estar a la altura”.

Por último, se refirió al cruce de sus futbolistas con los adversarios dentro del campo de juego y al de Lionel Messi con el entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal.

“El partido estaba para eso. Cuartos de final… Son cosas que suceden en la cancha y quedan ahí, pero no jugamos con uno menos cuando no teníamos la pelota hoy… Creo que Leo se sintió tocado y demostró que es el mejor de todos los tiempos”, cerró el DT.

Dibu Martínez, el héroe en la clasificación a semifinales

Emiliano “Dibu” Martínez, el héroe de la serie desde los doce pasos frente a Países Bajos, reconoció que “tenía que ayudar en los penales”, y subrayó: “Gracias a Dios atajé dos y podía atajar más”.

El arquero de la Selección argentina, quien le contuvo los disparos a van Dijk y a Berghuis, que valieron la clasificación a semifinales confesó entre lágrimas la emoción que sentía: “Lo hago por 45 millones de personas. El país no pasa un buen momento y darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento”.

Por otra parte, el guardavallas que milita en el Aston Villa de la Premier League, no dudó en criticar al juez español Mateu Lahoz: “No sé qué cobraba el árbitro, fue el peor de la Copa”.

Además, se subió al barco de la ilusión de la gente, que esta tarde copó el Estadio Lusail y fue testigo de la clasificación a semifinales: “Estamos igual de ilusionados que ellos”.

La Selección argentina se impuso en los penales 4 a 3 sobre Países Bajos tras igualar 2 a 2 en los 120 minutos y avanzó a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 donde enfrentará a Croacia el próximo martes a las 16.