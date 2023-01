“Dejamos los cimientos para que la Argentina crezca y eso es una realidad”, afirmó Fernández

El presidente Alberto Fernández señaló este miércoles que Argentina cuenta con un “pueblo maravilloso” y “resiliente” que se ha sabido levantar “una y mil veces” y señaló que en su Gobierno se han fijado los cimientos para el crecimiento, no como “un deseo” sino como “una realidad”.

El jefe de Estado inauguró el Hospital Modular de Los Cardales, en el Municipio de Exaltación de la Cruz, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y destacó que ese tipo de obras las hace el Estado dónde el mercado no llega porque “no es negocio” hacerlo.

Al hacer uso de la palabra, Fernández afirmó haberse “indignado” y haber sentido “mucho dolor” al escuchar a su antecesor, Mauricio Macri, decir que “Argentina tiene la sociedad más frustrada de los últimos 70 años”.

Fue en ese momento cuando señaló la experiencia de los habitantes de Cardales quienes, antes de la construcción del nuevo hospital, habían luchado por tener una sala de atención primaria de la salud.

“Esta es una sociedad maravillosa que busca gestionar la salud que el Estado no le daba. Somos un pueblo maravilloso y no quiero que los confundan y le digan que somos de cuarta. Somos el pueblo más resiliente del mundo. Nos hemos puesto de pie una y mil veces, después de mil problemas”, remarcó el jefe de Estado.

Fernández señaló que cuando el Frente de Todos (FdT) llegó al poder no solo no existía el hospital de Cardales, sino que “la Nación no tenía Ministerio de Salud y el sarampión había vuelto a ser una enfermedad” en el país.

“La Ciencia y la Tecnología, la Cultura, el Trabajo habían dejado de ser Ministerio. Algunos creen que el mercado todo lo arregla y otros sabemos que no es así. No es negocio abrir esto acá”, dijo en referencia al nuevo nosocomio.

También enumeró una serie de logros conseguidos a pesar de los años de pandemia y de la guerra europea: “Desde el 2019 somos el segundo país que más creció en el mundo. Hay 21 provincias cuya desocupación está por debajo del 1%”.

Si bien explicó que no deja de “pensar un segundo en la inflación, y en mejorar los ingresos de la gente”, aclaró que “por delante” está el desafío de la igualdad. “Dejamos los cimientos para que la Argentina crezca. No es un deseo, es una realidad. Crecimos el 10,3% el año pasado, vamos a crecer por arriba del 5%. Vamos a crecer en este 2023”, agregó.

En un momento del discurso, el mandatario fue interpelado por uno de los asistentes al acto quién, a los gritos, le hacía reclamos por el uso de agrotóxicos, y Fernández dijo que “son temas que se debaten en el mundo” pero que hay que hacerlo “sin necesidad de maltratos”.

“No hace falta maltratarnos más. Recuperemos la convivencia democrática ahora que vemos lo que pasó en Brasil, en Perú. Conviviendo en la diversidad, si no todos tenemos que pensar igual. Tenemos que bajar los gritos y escucharnos un poco más”, agregó.

Previamente, el ministro Katopodis destacó que de las 5.800 obras públicas iniciadas por el Gobierno nacional, 2803 están terminadas y que se trabaja para “poder terminar cada una de las iniciadas” para que los argentinos tengan de forma “concreta” el “proyecto de país” que propone el peronismo.

“En nuestro proyecto de país hay rutas, acueductos, viviendas, hospitales. Dan el dibujo, la marca y la huella de lo que estamos haciendo. Vamos a levantar a esta Argentina. Ya lo hicieron Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández de Kirchner) y Alberto (Fernández) en su momento y nos toca hacerlo nuevamente. Desde haberlo logrado, surge la fuerza del peronismo para tener la convicción de lo que viene”, destacó.

En ese sentido, el ministro auguró años de “mucho crecimiento” y afirmó que la discusión será por “quién se queda con el crecimiento”.

“Nos costó mucho hablarles de futuro a los argentinos, por la pandemia, la guerra. Ahora que el ruido está un poco más bajo, vamos recuperando la escucha, tenemos que contarles como va a ser Argentina en los próximos 5 años”, señaló.