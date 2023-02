El paciente, una serie ideal para maratonear durante el finde

En detalle Es la historia de un terapeuta secuestrado por uno de sus pacientes, un asesino serial que busca controlar sus impulsos homicidas. Dirección – 7.0 Guión – 7.0 Fotografía e iluminación – 7.5 Actuación – 8.0 Diseño de sonido – 7.0 Lo mejor Escapan a las historias más comunes y repetitivas sobre asesinos seriales mezcladas con la terapia. Para mejorar Carece de ese dinamismo al que los amantes del género están acostumbrados.

La serie El paciente (The patient) es la nueva propuesta televisiva creada por Joel Fields y Joseph Weisberg disponible en la plataforma Star+ que retrata la historia de Alan Strauss (Steve Carell), un terapeuta que es secuestrado por uno de sus pacientes: Sam Fortner (Domhnall Gleeson), un asesino serial que busca controlar sus impulsos homicidas.

El tratamiento comienza durante el transcurso del primer capítulo de la serie, y nos muestra a Alan sentado frente a Sam, un cuarto iluminado, lleno de libros y de sillones, tal como cualquiera se imaginaría el consultorio de este terapeuta. Pero en esta escena, lo único real del análisis es ese espacio, ya que el paciente que acude a Alan no sólo no logra contarle absolutamente nada de su vida, ahondar en detalles o responder las preguntas que desliza el analista, sino que no le ha dicho ni siquiera su verdadero nombre. El comportamiento físico y la gestualidad de Sam, algo impaciente, misterioso, ansioso e inquieto, nos van plantando indicios de que algo no está bien con este joven, y terminamos por confirmarlo poco después, cuando es él quien toma por sorpresa al doctor Strauss en la puerta de su casa para secuestrarlo y llevarlo como prisionero a su sótano.

Es en este segundo espacio, que se convertirá en el principal y más reiterado durante todo el despliegue de la serie, en el que se revela la dinámica que manejarán los dos personajes principales durante toda esta historia. Por cuestiones legales y de sentido común, Sam se ve incapacitado para contarle la verdad al Dr. Strauss sobre los problemas que lo aquejan, y su miedo a ser entregado a la policía lo lleva a idear un plan realmente macabro: secuestrar a su terapeuta y mantenerlo cautivo en su sótano para poder contarle que en realidad es un asesino serial y acudió a él en busca de que la terapia lo ayude a cambiar y a terminar con sus brutales impulsos.

La premisa de The patient es interesante, original y llamativa. Sin ningún tipo de duda la propuesta inicial invita al espectador a querer saber todos los detalles de esta historia y darle play al primer capítulo para comenzar a descubrir con qué se va a encontrar: en principio, con actores realmente brillantes. Suele ocurrir con algunos actores que formaron parte de series muy famosas y galardonadas, que se los encasille en determinados papeles, incluso corriendo el foco de quiénes son en sus vidas reales, para sólo poder verlos como los personajes que interpretaron. Este es exactamente el caso de Steve Carell, más conocido como Michael Scott en la serie The Office. Pero el actor no ha descansado en los laureles y luego de interpretar uno de los personajes más logrados de la comedia seriada, siguió en búsqueda de desafíos profesionales que lo llevaran a experimentar con otros géneros, y hoy vuelve a hacerlo al ponerse en la piel de Alan Strauss con tanto talento, que hace que nos olvidemos de Steve Carell, de Michael Scott, y compremos sin titubeos al personaje de este terapeuta.

La dupla creativa de Joel Fields y Joseph Weisberg trabaja esta serie de una manera muy particular. Con los pocos datos que proporciona la sinopsis de The patient, el espectador se imagina que estará frente a un thriller psicológico que lo tendrá tapándose la cara para evitar los detalles sangrientos, o saltando en el sillón por las sorpresas y la tensión constante. Lo cierto es que ninguna de esas dos cosas sucede en esta producción, y eso lo convierte verdaderamente en una apuesta, que luego se podrá juzgar si funciona o no.

El ritmo elegido para abordar esta historia no es el común. Carece de ese dinamismo al que los amantes del género están acostumbrados, y descansa más bien en las pausas, en los silencios, y en la repetición constante de espacios, de diálogos, y de acciones, que generan un clima desesperante, agobiante y asfixiante del que es difícil salir.

The patient propone una serie que no se queda en la superficie, cuyo objetivo es generar dos líneas en paralelo que trabaja hasta el final de la serie, justo cuando ambas logran unirse: el proceso de análisis de la psiquis de Sam, el paciente, y el proceso de análisis de la psiquis de Alan, el terapeuta. Es valioso cómo intercede dentro del thriller el factor dramático que busca ahondar en la sentimentalidad, en la historia, en la familia, haciendo honor hasta a los manuales más básicos de psicoterapias y exponiendo claramente algunos pasos comunes del proceso de análisis.

El principal problema de la serie, quizás, es que se demora demasiado en plantear sus objetivos. El ritmo que maneja es tan pausado y lineal, que el fin de cada capítulo es verdaderamente una sorpresa porque la falta de gancho, de plot twist, y de cliffhanger o momento culminante, que deben y generalmente tienen todos los finales de capítulo de las series, genera que ni siquiera uno se vea venir el final. No hay sorpresa, no hay salto en el sillón, y lo más importante: no hay una verdadera pregunta latente de qué es lo que va a pasar. La carencia de eventos que lleven al límite a los personajes o los hagan atravesar por momentos álgidos que afecten a la curva dramática de la historia, tiene por consecuencia que el espectador vaya perdiendo el interés.

Es muy valorable la aparición de este tipo de ideas que escapan a las historias más comunes y repetitivas sobre asesinos seriales mezcladas con la terapia, y este parece ser el camino que hay que seguir para lograr productos distintos, pese a que The Patient vendió mucho, y ofreció poco.