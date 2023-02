Día Internacional del Preservativo: 90% de las personas se infectan VIH por no usarlo

Los 13 de febrero, en la jornada previa a San Valentín, se celebra el Día internacional del Preservativo, una jornada que busca poner de relieve la importamcia y los beneficios de su uso al punto tal que en Argentina la falta de uso del profiláctico es la principal causa del contagio por VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) en general y embarazos no deseados, según un informe del Ministerio de Salud.

“Los datos son alarmantes, ya que, según informes, solo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales y se estima que en el país 139.000 personas conviven con el VIH”, advirtió la jefa de la Sección Sexología Clínica del Hospital de Clínicas, Silvina Valente.

Valente recalcó que el mensaje tiene que ser diario y en todos los ámbitos donde las personas se mueven para generar hábitos: “Educar sobre anticoncepción y la prevención de las enfermedades sexuales es parte de educar sobre el cuidado de uno mismo y se deben introducir como hábitos, desprovistos de erotismo y carga moral”, subrayó.

“El problema está en la falta de propaganda como política pública sobre la importancia del uso. La falta de la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral también dificulta que a corta edad los adolescentes tomen conciencia sobre el uso del preservativo e inicien su actividad sexual protegidos, ya que por la falta de información y de uso del preservativo vemos más casos de ITS y embarazos no deseados”, agregó la especialista.

Campo de látex, nuestro mejor aliado 🫡



En el #DíaMundialDelPreservativo Rocío nos muestra cómo armar un campo de látex de manera correcta.



Su uso te previene de infecciones de transmisión sexual. pic.twitter.com/vnZdTkTDnx — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) February 13, 2023

El preservativo debe utilizarse en todas las edades

En ese sentido, Valente señaló que hay una tendencia a pensar que el preservativo es para adolescentes o para las personas que no están en una relación estable en la juventud.

“Lo cierto es que es un método que no tiene edad y es el único que preserva nuestra salud de contraer alguna infección de transmisión sexual y esto no es solo para adolescentes y jóvenes con múltiples contactos sexuales. Es fundamental pensar que lo podemos usar en un contexto de pareja y también más allá de la menopausia. Sabemos que la sexualidad acompaña todas las etapas de la vida y el no contraer enfermedades contribuye a nuestro bienestar”, explicó.

Si el preservativo se emplea correctamente cada vez que se tiene una relación sexual, el riesgo de embarazo es de tres por cada 100 veces aproximadamente, pero hay un riesgo mayor de embarazo si no se lo usa correctamente: “Se rompe o se rasga durante el uso de forma inapropiada usando lubricantes que no son al agua como se recomienda”, indicó.

El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal o anal puede proteger contra la propagación de las ITS, incluida la infección por el VIH.

“Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex, si se utilizan de forma sistemática, tienen un efecto protector del 85 por ciento o más contra la infección por el VIH y otras ITS. También existen preservativos vaginales y este año vuelven a venderse en Argentina. Además de la protección en coito vaginal, hay cierto grado de protección en la fricción vulvar, ya que tiene un aro que hace que la protección del látex cubra la superficie vulvar”, recordó la médica.

Para Valente “conocer acerca del uso del preservativo, la eficacia, la seguridad y la potenciación del erotismo que él tiene son pasos a seguir para hacernos amigos con su utilización, ya que la sexualidad es el derecho a vivir el placer con la seguridad de que no nos vamos a infectar, ni a embarazarnos, sino que queremos y divertirnos”.

Cómo usar bien el preservativo