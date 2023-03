El ministro de Trabajo bonaerense resalta que “no tenemos conflictividad por falta de trabajo”

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, dijo hoy que no hay conflictividad laboral en el distrito “por falta de trabajo o por cierre de puestos de trabajo”, remarcó que se incrementó la actividad industrial y que se han incorporado al sector más de 100.000 trabajadores.

“Los índices de la industria en la provincia de Buenos Aires vienen creciendo todos los meses, estamos en el 7% en la última proyección anual, el sector industrial y el privado ya han incorporado en los últimos doce meses más de 100.000 trabajadoras y trabajadores”, aseveró el funcionario provincial en declaraciones a la radio AM990.



En esa línea, señaló que “con respecto al promedio general entendemos que andamos en el 5%” y manifestó que “se están generando las condiciones (para incrementar el mercado laboral) y se generan las condiciones cuando un Estado como el Estado provincial articula políticas del Estado, está en el área de salud, en el área educativa, en el área industrial, en el rural y eso es lo que se está haciendo”.



“Y si tengo que hacer una síntesis en la órbita del Ministerio de Trabajo debo decir que nosotros no tenemos conflictividad por falta de trabajo o por cierre de puestos de trabajo“, manifestó.



El ministro, indicó, asimismo, que las cuestiones que se están dirimiendo en su cartera “es porque se están incrementando los puestos de trabajo y por ahí en algún sector o región falta capacitar a compañeros y estamos en ese proceso”.



“Entendemos y vemos que no solamente somos optimistas sino que la situación, paulatinamente, se está tornado mucho mejor de lo que veníamos en los cuatros años (del Gobierno) de (María Eugenia) Vidal”, afirmó.



Por otra parte, Correa fue consultado sobre las candidaturas en el oficialismo para las próximas elecciones presidenciales y dijo que “la mejor candidata que tiene el Frente de Todos de cara a las próximas elecciones presidenciales es Cristina Fernández de Kirchner”.



“La mejor candidata que tiene el Frente de Todos no solo por la acumulación de votos, y voluntades sino por lo que significa es Cristina”, afirmó.



Así, destacó que “tuvimos hace unos días un plenario en Mar del Plata con la CGT regional, la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma” y “el manifiesto de los compañeros y compañeras, la síntesis fue: no a la proscripción de Cristina y Cristina candidata, reelección de nuestro gobernador Axel Kicillof y voluntad férrea para seguir defendiendo la democracia”.