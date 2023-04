Gerardo Morales reclamó “diálogo” entre Alberto, Cristina y Massa

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por la UCR, Gerardo Morales, reclamó “diálogo” entre los integrantes del Gobierno, y les pidió “la máxima responsabilidad para hacerse cargo de una situación tan compleja” como la que vive el país.

“Los integrantes del Gobierno deberían dialogar entre ellos. Allí uno de los ministros (en alusión a Gabriel Katopodis) pidió que hablen Alberto (Fernández), Cristina (Fernández de Kirchner) y Sergio Massa“, señaló Morales en declaraciones a Radio con Vos.

Katopodis había dicho ayer que “frente al ataque contra nuestro país necesitamos que se junten todas y todos los militantes peronistas”, en alusión a el Presidente, la Vicepresidenta y el ministro de Economía.

Morales consideró que “es una situación que está al límite y que demanda de quien está a cargo del Gobierno, en este caso el Frente de Todos (FdT), la máxima responsabilidad para hacerse cargo de comandar una situación tan compleja como la que vivimos”.

El también titular de la UCR manifestó que “esta crisis, además de muchos otros condimentos económicos, es política” y agregó que “hay acá componentes económicos, estructurales obviamente, pero hay básicamente una crisis política”. “Así que el reclamo que en todo caso, y con todo derecho, podemos hacer desde la oposición es que dialoguen”, afirmó el mandatario jujeño.

El precandidato presidencial de la UCR en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) recordó que “en los momentos más difíciles para el Gobierno, cuando se renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el tratamiento del Presupuesto” la coalición opositora respaldó estas iniciativas en el Congreso.

“Estamos muy preocupados por la situación. No hay plan estratégico, ya se acabó la táctica. No hay una visión integral, no hay un plan”, reprochó el gobernador de Jujuy en relación a la gestión del gobierno nacional.

Sobre la situación económica que atraviesa el país, Morales señaló que “no es sólo culpa de la sequía, como que tampoco es culpa de la oposición”. “Ahora salen a echar culpas y lo que tiene que hacer el Gobierno es sentarse, juntarse, tomar decisiones para sacarnos del embrollo en que nos metieron”, remarcó.

En torno a la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo que “han fracasado las políticas que implementó el FdT, en conjunto”. “El propio Sergio, como ministro, tiene condicionamientos que tienen que ver con la propia interna, puntualizó Morales.