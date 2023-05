Alberto Fernández: “Necesito dejarle al próximo Presidente o Presidenta un país más ordenado”

El Presidente habló de inflación, las PASO y su decisión de no ir por un nuevo mandato.

El Presidente habló de inflación, las PASO y su decisión de no ir por un nuevo mandato.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que quiere “dejar un país más ordenado” para la próxima gestión de gobierno, anticipó que la inflación que se conocerá esta tarde “no es lo que queremos” e insistió en la necesidad de unas PASO dentro del Frente de Todos, en una extensa entrevista que brindó esta mañana a radio 10.

“Tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar”, dijo Fernández en una entrevista que en la residencia de Olivos le brindó a Radio 10, en la que recordó que “en abril tuvimos una corrida que llevó al dólar de 460 a 500 y pico de pesos y en una semana volvió a los precios. Subió y bajó y esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada”.

Para el jefe de Estado, “toda la suba del dólar va a repercutir en los precios y se produce una suba precios y después el dólar baja pero los precios no”. “Tenemos un problema muy serio por delante. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio (Massa) y le dije ‘mirá tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto’. Porque hay muchas causas que están generando esto y una es la especulación de que puede haber una devaluación, de que el ‘dólar blue’ sube y, entonces, el pequeño comerciante sube los precios ‘por las dudas'”, insistió.

A continuación, sostuvo: “Eso que muchos me criticaron y que yo llamaba inflación autoconstruida, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, sino que está en el pequeño comerciante”.

El Presidente entonces insistió que el “objetivo es parar la inflación, frenarla de un algún modo”, y aseveró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) correspondiente al mes de abril que esta tarde dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) “no es lo que queremos”. “Sergio lo ha intentado y en algún momento funcionó, y, en otro momento, no; pero tenemos que pararlo, tenemos que ver cómo lo hacemos”, puso de relieve el mandatario.

Sobre su decisión de no buscar la reelección en los comicios de este año, dijo que necesita “dejarle al próximo Presidente o Presidenta un país más ordenado” y destacó que, “a pesar de todos los impedimentos que tuvimos, el país está creciendo”. “Yo sé lo que es una campaña presidencial, hay que dedicarle mucho tiempo, es un desgaste físico singular. Necesito dejarle al próximo Presidente o Presidenta un país más ordenado”, dijo, sobre su decisión de no competir.

TE PUEDE INTERESAR El cronograma de las PASO

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández insistió en la necesidad de “tener un mecanismo de organización democrática” dentro del Frente de Todos (FdT) para dirimir candidaturas y destacó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) “es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos”. “Yo no creo que lo que desestabilice (esa herramienta) sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos cuatro ó cinco que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno“, sostuvo en su diálogo con Radio 10.

De esta forma, el mandatario se diferenció de lo planteado esta semana por el titular del Palacio de Hacienda y líder del Frente Renovador cuando -ante los empresarios en el encuentro de AmCham- dijo que sería “un gravísimo error” definir al candidato del oficialismo en una PASO y consideró que no se puede “andar perdiendo el tiempo en internas estériles”, una idea que reforzó ayer cuando, en un acto en la localidad bonaerense de Navarro, indicó: “Yo creo que es clave la estabilidad económica y, para que haya estabilidad, tiene que haber orden político”,

En la extensa entrevista que brindó esta mañana, en tanto, el Presidente dijo que la Argentina “sufrió un proceso de concentración económica muy penosa” y citó el caso de la “industria láctea, que son dos o tres empresas y le cuesta a las pequeñas empresas meterse y ganar mercado”.

Fernández puntualizó que “hay también un nivel de concentración muy grande en el tema alimenticio”, sector en el que “son dos o cuatro empresas a los sumo los grandes proveedores”. “Cuando Sergio avanza con los ‘precios justos’ quienes firman son los supermercados y es justo decirlo que lo cumplen”, agregó.

En ese aspecto, expresó que los “supermercados concentran el 30/35 % de todas las venta que se hacen” y el “problema es que hay más de 400 mil bocas expendio de alimentos en todo el país y es muy difícil controlar eso, no hay ejército que pueda controlar eso”.

Fernández especificó en ese línea que los “supermercados chinos nunca entraron a los acuerdos de precios, nunca, nunca, y eso hace mucho más difícil el combate de la inflación”. “También hay un principio de conciencia -advirtió-. Es muy difícil juntar a los empresarios, es como que no hay comprensión de la magnitud del problema y el que gana gana decorativamente financieramente pero toda la producción pierde”.

Al respecto, el jefe de Estado acentuó que “el consumidor es el que más pierde”.

Más adelante, al analizar el fenómeno de la inflación, aclaró que es “muy difícil a la gente explicarle lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó y explicarle lo que vendrá” y añadió: “El hoy tapa lo que pasó y lo que se vendrá y es el gran esfuerzo que tenemos que hacer y es todo un círculo complejo”.

En tanto, destacó que “en este momento hay 102 paritarias abiertas para discutirle los salarios a los empresarios y nunca se cerraron” y consideró: “Tenemos que trabajar en el tema de los ingresos con Sergio (Massa) y eso es lo que estamos hablando, con una dificultad, que nos entraron 20 mil millones de dólares menos” por la sequía.

Sobre el crecimiento de la economía, destacó que “tenemos 33 meses de crecimiento consecutivos del empleo registrado y es el periodo más prolongado en no sé cuántos años y el primer trimestre fue el crecimiento de la industria más alto en no sé cuántos años y uno ve que hay un movimiento en la economía que hace que esté funcionando”.

Tras enumerar “todos los obstáculos” que atravesó su Gobierno, como la pandemia, la guerra y la sequía, Fernández rescató que la Argentina “tiene por delante una oportunidad increíble de crecimiento porque lo que el mundo más va a demandar está en la Argentina, que son los alimentos, el gas y el litio”. “Se abre una posibilidad para nosotros y tenemos que aprovecharla, se va a demandar alimentos, energía de transición, gas -tenemos la segunda reserva de gas no convencional de mundo, gas para exportar en cantidad- y litio, ya que somos el cuarto productor en el mundo”, indicó.