Una consultora le respondió a Caputo que la Argentina ya está muy cara en dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó ayer que los argentinos deben acostumbrarse a que, en los próximos meses, el país será caro en dólares, lo que equivale a decir que el valor oficial de la moneda norteamericana no se va a modificar en lo que queda del año. En respuesta a esta declaración, la consultora PxQ, dirigida por el exministro de Economía Emanuel Álvarez Agis, elaboró un informe detallado que asegura que Argentina ya es cara en dólares.

Este informe ofrece un análisis de los precios de bienes en el país comparados con otros de la región, proporcionando una visión crítica sobre la situación económica actual.

Comparación de precios en la región

Un primer paso para entender si Argentina está cara en dólares consiste en comparar los precios de un conjunto de bienes. Según el informe de PxQ, un litro de leche en Argentina cuesta US$ 2, mientras que en promedio, en los países de la región, se encuentra a US$ 1,19. Medido a tipo de cambio paralelo, la leche en nuestro país cuesta US$ 1,45, con lo cual la diferencia es menor, pero sigue siendo más cara que en otros países. Este detalle es significativo considerando que Argentina es un productor de leche.

Excepciones y productos caros

La excepción a esta tendencia se observa en casi todos los alimentos. Por ejemplo, un teléfono celular en Argentina es entre 40% y 130% más caro según se lo compare a tipo de cambio oficial o paralelo. Algo similar ocurre con la indumentaria, otros equipos electrónicos y automóviles. Hace un año, se señalaba que los precios de los productos argentinos estaban entre los más caros de la región medidos a tipo de cambio oficial, mientras que a tipo de cambio paralelo Argentina se encontraba barata para alimentos y bebidas y a un nivel promedio en indumentaria, adquisición de vehículos, medicamentos y electrónica.

A junio de 2024, la principal diferencia que se observa es que los alimentos empiezan a estar caros medidos a tipo de cambio paralelo y el resto de los bienes muy caros (en electrodomésticos hasta 150% de diferencia). De 46 bienes relevados (alimentos, indumentaria, electrónica, automóviles y combustible), en 38 casos el precio en dólares medido a tipo de cambio oficial en Argentina está por encima del promedio internacional.

Análisis de la inflación anual

El informe presenta una tabla comparativa de la variación porcentual anual de junio de 2024 respecto a junio de 2023, donde se puede observar la inflación anual en dólares de distintos productos en Argentina en comparación con otros países. Algunos de los datos más destacados incluyen:

La harina tuvo una inflación del 25% a tipo de cambio oficial y del 69% a tipo de cambio paralelo en Argentina, en comparación con un 4% en Estados Unidos, -15% en Chile, 0% en Uruguay, 26% en Brasil y 20% en México.

El pan registró un aumento del 168% a tipo de cambio oficial y del 262% a tipo de cambio paralelo en Argentina, mientras que en Estados Unidos fue del 53%, en Chile del 81%, en Uruguay del 51%, en Brasil del 162% y en México del 133%.

El pollo presentó una deflación del -27% a tipo de cambio oficial y del -1% a tipo de cambio paralelo en Argentina, en comparación con un 6% en Estados Unidos, -19% en Chile, -37% en Uruguay, 57% en Brasil y 1% en México.

La leche tuvo un incremento del 90% a tipo de cambio oficial y del 157% a tipo de cambio paralelo en Argentina, frente a un -4% en Estados Unidos, -2% en Chile, -7% en Uruguay, 7% en Brasil y -10% en México.

La tabla refleja el aumento de los precios en cada uno de los países durante el último año. En el caso de Argentina, aparece el valor medido en dólares oficiales y en dólares financieros (Contado con Liquidación o CCL)

Conclusión

El análisis de PxQ demuestra que Argentina ya es un país caro en dólares en muchos aspectos, especialmente cuando se consideran los bienes esenciales como alimentos. Este informe contrasta con las declaraciones del ministro Caputo y ofrece una perspectiva clara y fundamentada sobre la realidad económica del país.

Con la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzando el 271,5%, la preocupación por los costos y el poder adquisitivo de los argentinos sigue siendo un tema central en el debate económico nacional.