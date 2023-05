Lula trató la situación de Argentina en su reunión con la titular del FMI

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que la deuda externa con las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”destroza” a la Argentina, e intercedió a favor del Gobierno de Alberto Fernández ante la directora general del organismo, Kristalina Georgieva, durante su participación como invitado en la cumbre del Grupo de los 7 (G7) que se desarrolla en Hiroshima, Japón.

El Gobierno de Brasil informó que Lula le dijo a Georgieva que la situación económica argentina es un elemento clave en el “equilibrio regional” de Sudamérica. “La situación de Argentina fue el principal tema de la reunión entre Lula y la titular del FMI, que duró 30 minutos”, dijo a Télam una fuente de la delegación brasileña que acompaña a Lula en su participación como invitado de la cumbre del G7, que reúne a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón.

La situación argentina se ha convertido en una bandera de Lula contra las políticas del FMI, pero también como parte de su discurso como actor global para impulsar reformas en las instituciones económicas y la ONU con un mundo antihegemónico, sobre todo con los Brics como un nuevo polo multilateral.

El Gobierno argentino se encuentra en negociaciones con el directorio del FMI para que el organismo multilateral adelante los desembolsos que tiene previsto para lo que resta del año, dentro del actual programa de Facilidades Extendidas acordado por la deuda de US$ 45.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

Terminando o dia em Hiroshima. Hoje tive reuniões bilaterais com o primeiro-ministro do Japão, @kishida230, com os presidentes da Indonésia, @jokowi, e da França, @EmmanuelMacron, o primeiro-ministro da Alemanha, @Bundeskanzler e com a diretora geral do FMI, @Kgeorgieva. Muitos… pic.twitter.com/tQnikEpgrN