Milei desplazó a Lucas Luna de La Libertad Avanza

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA) y diputado nacional, Javier Milei, confirmó hoy que el integrante de ese espacio Lucas Luna fue desplazado tras los dichos discriminatorios que vertió sobre Franco Rinaldi, quien se postula a legislador de la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio (JxC) que encabeza Jorge Macri como aspirante a jefe de Gobierno porteño, y en contraposición, consideró que cuando un dirigente de la principal coalición opositora incurre en actitudes de este tipo “se lo premia con un cargo”.

“Parece que no se mide a todos con la misma vara. Luna, que era precandidato al Parlasur ya renunció a su cargo. Tomamos conocimiento de este caso y como consecuencia de esto a las 15.30 de ayer ya había renunciado. Ciertos medios afines a JxC siguieron actuando como si no estuviera resuelto. Ellos premian estas actitudes. No corrieron a nadie después de que me dijeran nazi”, señaló Milei en declaraciones formuladas a Radio Continental.

Referentes del oficialismo y de la oposición se solidarizaron ayer con Rinaldi y con la familia del senador Luis Juez ante dichos discriminatorios de dirigentes de LLA que se viralizaron en redes sociales.

Lucas Luna, quien era precandidato al Parlasur por LLA, afirmó por las redes sociales que “nadie votaría jamás a un discapacitado” en relación a Rinaldi, quien tiene una movilidad reducida y se desplaza en silla de ruedas.

Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 27, 2023

Pero no fue el único integrante de ese espacio en incurrir en dichos discriminatorios en las últimas horas, ya que Verónica Sikora, dirigente de esa fuerza en Córdoba, fustigó en las redes al candidato a gobernador de JxC en esa provincia, Luis Juez, por haber concurrido a votar el domingo pasado con su hija, quien padece parálisis cerebral.

“Ella ya no forma parte de LLA. Es falso. Ya había sido apartada antes de que sucediese esto”, aseguró el precandidato presidencial, sobre Sikora, que en su perfil de Twitter exhibe la consigna “Milei presidente”.

Milei recordó que la fundadora de la Coalición Cívica (CC) -Elisa Carrió- lo “comparó tres veces con Hitler, y recordó que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales tuvo recientemente “actitudes simulares” hacia su persona.

“Franco Rinaldi tuvo dichos muy agresivos contra mi persona. Hizo comentarios completamente racistas sobre mi persona. Desde JxC se puede decir cualquier cosa y nadie critica nada. Eso es por la cantidad de pauta enorme que ponen en los canales y medios. Me atacan porque somos el verdadero problema. Ellos quieren que el kirchnerismo siga porque les sirve para seguir teniendo cargos”, concluyó.