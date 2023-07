Juan Schiaretti lanzó su campaña: “El peronismo debe dejar de ser colonizado por el kirchnerismo”

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, lanzó esta noche oficialmente su campaña presidencial con un fuerte discurso contra el kirchnerismo y un mensaje “antigrieta”.

Lo hizo en un acto en el Hotel Intercontinental, en la ciudad de Buenos Aires, donde fue acompañado por su compañero de fórmula, el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el ex titular de la Anses Diego Bossio y la ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde.

En un inicio de discurso en el que realizó un duro panorama sobre la actualidad económica y social de la Argentina, Schiaretti apuntó contra la grieta: “Al deterioro que llevamos de décadas se le ha agregado la maldita grieta, que inventó el kirchnerismo y que el gobierno de Mauricio Macri también se prendió”.

“Esa grieta es la que tiene al país en un proceso de deterioro veloz y que perjudica tanto a nuestro pueblo. La grieta es la que hace que los dirigentes políticos se peleen por los cargos; que vivan en su mundo, mientras a los argentinos la plata no les alcanza por la inflación altísima les carcome sus ingresos”, agregó el mandatario provincial.

En esa línea, recordó al ex gobernador José Manuel De la Sota -que cortó en 1998 con la hegemonía radical e inició un proceso que lleva 24 años de gobernanza pejotista en la provincia mediterránea- y volvió a disparar contra el kirchnerismo.

“Este modelo fue nuevamente apoyado por el pueblo cordobés en las elecciones de hace unos días. A quienes cultivan la grieta y quisieron poner de rodillas a la provincia y nunca pudieron porque al peronismo cordobés nunca lo pudo colonizar el kirchnerismo. Los cordobeses lo relegaron al sexto lugar en las elecciones. ¡Salieron sexto los kirchneristas!”, resaltó Schiaretti.

Ayer, el Tribunal Electoral de su provincia confirmó la victoria de su delfín, Martín Llaryora, por sobre el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez. El actual intendente de la ciudad de Córdoba se impuso por 3,3 por ciento de los votos ante el senador nacional y estiró hasta el 2027 el proyecto iniciado por De la Sota.

En el mismo tono, Schiaretti envió un mensaje al peronismo en general: “Pensamos que haya producción, que haya trabajo y que el peronismo, no solo de Córdoba, de todo el país, debe dejar de ser colonizado por el kirchnerismo que trajo más pobreza y más miseria a la patria; su actitud autoritaria; el peronismo debe liberarse de esa colonización”.

En conferencia de prensa, consultado sobre si podría diferenciar a Randazzo y Bossi del kirchnerismo (ambos fueron funcionarios de Cristina Kirchner), Schiaretti subrayó que la “buena gestión” es el sello distintivo de ambos dirigentes.