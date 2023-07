“Me alivió el corazón”, dijo el padre de Lucas tras conocer la sentencia por el crimen de su hijo

Héctor “Peca” González, el padre de Lucas, aseguró hoy que el fallo que condenó a prisión perpetua a tres policías de la ciudad por el asesinato del adolescente y por la tentativa de homicidio de sus tres amigos, fue “un alivio al corazón” y consideró que con esta decisión judicial su hijo “va a poder descansar en paz”.

“Me saqué una mochila“, dijo a Télam el padre de Lucas apenas concluyó la lectura del veredicto aún dentro de la sala de audiencias de los Tribunales de Comodoro Py, donde agregó que, junto a su esposa Cintia López, aceptaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 25: “Lo tomamos bien”.

Respecto a los imputados, el padre de Lucas dijo que no les dirigió la mirada, pero que con el fallo sintió “alivio en el corazón.

“No los miré, no quería, no necesitaba mirarlos porque ya con lo que escuché, me alivió el corazón. Para Lucas le pido que descanse en paz, y le digo que papá hizo todo, la peleó con todos, con toda esta gente“, aseguró.

“Estoy más que agradecido a la vida por todo lo que me regaló mi hijo y toda la gente que nos apoyó durante todo este tiempo. Yo quería que él (por Lucas) se eleve y que descanse en paz. Voy a cumplir mi promesa de ir a ponerle la chapita de Barracas y de Defensa (a Lucas)”, afirmó.

Por la mañana, Cintia López, la mamá de Lucas, dijo que no va a perdonar a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que espera que los asesinos “no salgan nunca de la cárcel“, así como su hijo “no va a salir más del cementerio”.

“Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios”, expresó entre lágrimas Cintia a la prensa en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, antes de escuchar el veredicto.

“Cuando yo saque a mi hijo del cementerio quiero que ellos salgan de la cárcel, o sea, nunca. Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, quiero que ellos no salgan nunca de la cárcel”, explicó.