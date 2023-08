“De esto no se sale con pechos fríos”, advirtió De Mendiguren

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo , José Ignacio De Mendiguren, destacó el trabajo de Sergio Massa para pagar los vencimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin usar reservas, pese a que el organismo había prometido fondos para hacerlo y no cumplió.

“Sergio Massa tiene unas pelotas enormes, de esto no se sale con pechos fríos. Él fue y puso la cara con todo el mundo para conseguir los fondos, antes que desestabilizar o devaluar”, aseguró el funcionario, quien consideró que “se está haciendo cargo de una deuda, la más grande que tomó el país en la historia, y lo está haciendo de una forma extraordinaria”.

En ese marco, precisó: “El FMI nos había prometido un desembolso para pagar el vencimiento de este mes y no nos lo dio. Ante esa adversidad, Sergio fue y pagó con yuanes, algo histórico en este contexto mundial. Después hizo un acuerdo con la CAF y consiguió otra parte. Ahora fue a Qatar para pedirle los derechos especiales de giro que otorga el FMI”. “No le dimos el gusto a los que nos quieren empujar a la crisis y a decir que Argentina entró en default”.

TE PUEDE INTERESAR Argentina paga 765 millones de dólares al FMI sin usar reservas

“Fuimos con una receta absolutamente distinta a la de ellos. No aceptamos la rebaja de sueldos, no aceptamos la reforma laboral y no resignamos crecimiento. Si fuera por el FMI no hubiéramos hecho el gasoducto”, sentenció De Mendiguren.

En ese marco, explicó: “Sergio nos encomendó mantener el nivel de actividad y lo estamos haciendo. Tenemos el desafío de que la inflación no erosione el poder adquisitivo del salario. Esa es nuestra principal preocupación porque hoy la gente tiene trabajo y el desempleo está en el nivel más bajo de los últimos 10 años”. “El empleo formal privado lleva 34 meses al alza, estamos en récord de inversión, el 18,9% sobre el PBI, y en 2024 vamos a tener un saldo energético positivo”, concluyó.