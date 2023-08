Sergio Massa tuvo su acto con piqueteros oficialistas

A una semana de las PASO, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, participó de un acto en el microestadio del club Ferro Carril Oeste, convocado por el nucleo de piqueteros oficialistas compuesto por el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El evento en un espacio reducido y de atmósfera controlada estuvo lejos de las grandes marchas a las que suelen convocar estas organizaciones dirigidas por funcionarios público que administran recursos millonarios y se dio un día antes de la marcha de San Cayetano que llevan adelante todos los años las organizaciones sociales. El principal objetivo es mostrar el respaldo del sector de la economía informal con el que se referencia su contrincante en la interna, Juan Grabois, a pesar de los fuertes indicadores negativos en materia de inflación, pobreza e indigencia.

En su discurso, el ministro de Economía acusó a la oposición de promover recortes en educación y subsidios. También prometió oficializar a través de un DNU un “alivio fiscal” para la segunda mitad de agosto.

“En el 2001 vivió el recorte a estatales, a jubilados, vino un mega canje, el blindaje y un proceso de fractura social que dejó a muchos trabajadores en la calle. Todos ellos no se quedaron cruzados de brazos, fueron el germen que muchos representan lo que hoy denominamos la economía popular. La decisión de los trabajadores de salir a ganarse el mango, de salir a buscar de una forma u otros mecanismos de supervivencia porque el Estado perdió su capacidad de contenerlos y abrazarlos”, comenzó Massa.

En ese sentido, apuntó contra la oposición: “Hoy estamos frente a un proceso político electoral en el que aquellos que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores, revolución de la alegría. Dicen con claridad que van a recortar el gasto en nuestros jubilados, el gasto universitario, que van a limitar los mecanismos de subsidio que muchas veces representan salario indirecto para el trabajador a la hora de pagar la boleta de la luz, que van a ir a buscar un nuevo blindaje al FMI como hicieron en el 2001 cuando lo que la Argentina no necesita seguir, sino salir del Fondo para recuperar su soberanía como nación”.

El ministro de Economía criticó al presidente

Massa le dejó un duro mensaje a Alberto Fernández: “Creo que fue un gravísimo error como gobierno no haber desnudado el estado de las cuentas de la Nación, no haber desnudado el impacto de la deuda con el Fondo porque les permite hoy a quienes son oposición hablar en los canales de televisión como fueran paracaidista suecos sin hacerse cargo de los problemas que nos dejaron”.

Por otro lado, le pidió a los movimientos sociales que vayan a buscar el voto de aquellos desilusionados: “Es importante decirle a esos compañeros y compañeras que hoy sienten hasta ganas de no ir a votar por la frustración que les genera que no hayamos conseguido como Gobierno todos los resultados que ellos imaginaron. Hay que decirles que si ellos no van a elegir y que otros van a terminar eligiendo por ellos”.

En esa línea, insistió: “Si ellos no van a reforzar el camino de construir el proyecto de Nación puesta en el desarrollo productivo, van a terminar ganando los que quieren una nación para pocos, una patria para pocos que construye minorías. Por eso es clave que vayamos a abrazar a ese compañero, que le digamos que sabemos lo que falta, pero que solo nosotros con la participación de todos los movimientos sociales somos capaces de hacer lo que viene”.

Asimismo, Massa aseguró: “Más allá del trabajo individual que pudimos haber hecho con algunas organizaciones, no tenemos una larga historia de militancia en común. Entiendo que para algunos puede representar incertidumbre, generar alguna duda y por eso les digo que vine a comprometerme no solamente con ustedes como organizaciones, sino con cada uno de los que participa en la producción de la economía popular para formalizarlo e incorporarlos definitivamente al movimiento económico argentino”.

“Atrás está el ajuste, la violencia institucional, el recorte de derechos y el desprecio por los integrantes de los movimientos populares. Adelante está nuestra responsabilidad de construir una patria más justa, con desarrollo y producción. Quedan siete días para ir a buscar el voto, adelante para ganar”, cerró en un tono más parecido al de su competidor Juan Grabois que al que usó en La Rural y que busca cohesionar tras su candidatura el inmenso aparato paraestatal de estas organizaciones.

Las principales frases de los dirigentes de los movimientos sociales en Ferro

“Falta una semana más de militancia para ver los resultados de la victoria de Unión por la Patria”, dijo la esposa del funcionario de Desarrollo Social Emilio Pérsico y precandidata a intendente de La Matanza, Patricia Cubria, y resaltó la fuerza de los militantes “que no baja los brazos ni aún abajo del agua”.

Luego tomó la palabra el secretario de la CCC, el maoista Juan Carlos Alderete: “No vamos a balconear como hicimos hasta hoy. No estamos viviendo en Disney, tenemos dificultades. Pero ahora vamos a poner todo para ganar en las urnas el 13 de agosto que recién empieza el partido”.

“Va a ser una epopeya de la victoria. Casa por casa, barrio por barrio, hay que construir esta victoria. Tenemos una tarea a lo largo y ancho de la patria, después de discutir y transitar situaciones de dificultad, tenemos que revalidar y llevar a Sergio Massa a la Presidencia”, agregó el funcionario de Desarrollo Social secretario Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

También habló el secretario del Movimiento Evita, el funcionario Emilio Pérsico, que comenzó su alocución resaltando la actuación del ministro de Economía: “Gracias a Sergio Massa por haber agarrado esa papa caliente y hacerse cargo. Quiero ser clarito, acá nos dejaron una deuda que hipotecó nuestro futuro. Nos dejaron la espada de Damocles sobre la cabeza que cuestionaba nuestra soberanía como patria”.

“En ese marco, Sergio empezó a navegar una nueva negociación tratando de buscar recursos de los lugares más insólitos. No pagó la deuda en dólares, pagó en yuanes. Tenemos en el mundo el inicio de una economía trimonetaria, Perón habría hecho lo mismo”, exageró al comparar al exintendente de Tigre con el tres veces presidente Juan Domingo Perón.