Bullrich tuvo que votar 7 veces por problemas en la boleta electrónica

La precandidata a presidenta por Juntos, Patricia Bullrich, se demoró en su intento de votación mediante la boleta electrónica y tras varios intentos fallidos los técnicos debieron cambiar el aparato electrónico y recibir la asistencia del personal especializados.

Bullrich se presentó en el predio de La Rural cerca del mediodía para emitir su voto pero, en una jornada electoral marcada por las dificultades con el sistema de votación electrónicos, demoró más de 20 minutos para cumplir con su deber cívico. Si bien la dejaron pasar para evitar demoras en la fila, tras varios intentos fallidos, logró votar gracias a la ayuda de un técnico con el que después se retrataron en una “selfie”.

“Voté siete veces. Inclusive, me pasaba una cosa muy rara: votaba a una lista y terminaba saliendo otra distinta, a la que yo no quería votar“, explicó la ex ministra de Seguiridad.

Antes de este hecho, la jueza Federal con competencia electoral María Servini confirmó que “más de 200 máquinas no funcionan, resulta preocupante el grado de improvisación de la empresa contratada y del Instituto de Gestión Electoral. Es una impericia nunca antes vista”.