Slash tocará en Buenos Aires

Slash Ft. Myles Kennedy & the conspirators (SMKC) llega a la Argentina el próximo 9 de febrero para presentarse en el Movistar Arena donde el ex Guns & Roses desembarcará con su banda en el marco de la gira 2024 The River Is Rising.

El grupo se presentará éxitos de sus cuatro álbumes de estudio: World On Fire, You’re A Lie, Standing In The Sun y The River Is Rising, y las entradas estarán disponibles a partir del martes 10 de octubre a las 10 en www.movistararena.com.ar.

El icónico guitarrista estadounidense ganador de un Grammy, compositor y productor de cine acumuló ventas de más de 100 millones de copias de sus trabajos y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Slash es considerado uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos y una de las caras más reconocibles en la cultura pop a nivel mundial al punto que la revista Time lo ubicó en el puesto 2, detrás de Jimi Hendrix, en su lista de Los 10 Mejores Guitarristas Eléctricos.

Slash creó sonidos característicos como el riff de guitarra en los éxitos de Guns N’ Roses como Sweet Child o ‘Mine y Welcome To The Jungle. Después de dejar la banda liderada por Axl Rose, siguió su camino con Slash’s Snakepit y Velvet Revolver.

Luego de llegar a lo más alto de las listas con su álbum en solitario, Slash, de 2010, formó su banda actual que cuenta con Myles Kennedy (voz principal), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo/voz) y Frank Sidoris (guitarra rítmica), con quienes realizó varias giras.

En 2016, Guns N’ Roses se reunió y Slash junto a Axl Rose y Duff McKagan partieron para una gira mundial que la revista Billboard clasificó como la tercera gira con mayores ingresos de todos los tiempos.

The river is rising

El último lanzamiento de SMKC, The River Is Rising, fue editado por Gibson Records, la discográfica de la marca de guitarras estadounidense, y es reconocido como el mejor de la carrera del grupo.

Su primer single , The River Is Rising, marcó el octavo sencillo consecutivo en el top 10 de SMKC en la radio.

Rolling Stone elogió la canción como “alborotada” y Billboard la llamó “eufórica” con “un riff principal que surge, hooks disonantes, un estribillo contagioso y un solo de guitarra que evoca imágenes de una pelea en un bar”.