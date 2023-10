Scaloni lo vio bien a Messi pero no confirmó su titularidad en el partido de mañana

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que lo vio en buenas condiciones fisícas al futbolista Lionel Messi y que “podría estar desde el inicio mañana”, en el partido en el cual el elenco nacional recibirá a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas desde las 20.

“Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes pare definir si juega de inicio o no”, expresó el DT campeón del mundo en una conferencia de prensa que brindó este mediodía.

En la misma línea, agregó: “En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso veremos el resto del equipo”.

“Pero primero tenemos que ver cómo se siente él, después tenemos otro partido en cuatro días. No es tan fácil, ya sabe lo que pienso. Lo de los minutarios, lo dije en italiano. Lo importante es que esté bien”, recalcó.

“Los que están acá no sé si tuvieron pretemporadas. Leo fue a competir directo. El resto hizo partidos en Estados Unidos, no se van 15 días a la montaña y correr. Hoy el calendario implica correr y correr. A veces no pasa nada y otras te pasa factura. Hoy están sintiendo el calendario. Hay jugadores que están llegando justos, pero no creo que sea solo Argentina”, analizó Scaloni sobre Messi y las bajas que tuvo la convocatoria por distintas lesiones.

Estos cuestionamientos son a partir de que el astro argentino fue sustituido en el primer partido de las eliminatorias luego de marcar un golazo de tiro libre y luego ni si quiera fue al banco de suplentes en la segunda fecha, cuando la selección visitó la altura boliviana.

Por último, se refirió a las ausencias en la lista. “Sabemos que son bajas importantes pero no hacemos eco en eso. Sabemos que los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y son jugadores muy válidos, que intentarán ganarse el lugar. Es lo que buscamos de ellos, que los que vinieron por los lesionados quieran jugar y quedarse”, planteó.