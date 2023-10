Lanús: José Sand anunció que se retira y fulminó a Kudelka: “No existe para la historia del club”

El goleador histórico y referente de Lanús, José Sand, se refirió a su retiro de la actividad profesional y cargó con munición pesada contra Frank Kudelka, uno de los últimos entrenadores del club.

“A mí no me interesa hablar de Kudelka. Un tipo que echó al preparador físico a mitad de campeonato… No existe para la historia de Lanús“, señaló Sand y agregó: “Si querés hablo de Ramón Cabrero, de lo que nos enseñó, ¿de Kudelka cómo voy a hablar?”, continuó.

En esa línea, insistió: “Se fue sin saludar hasta a los jugadores que él trajo. No me interesa. Gracias a Dios se lo pude decir en la cara. Lo escucho hablando en otros lados y se hace el gran tipo y no es así”.

Por otro lado, el atacante confirmó que a fin de año se retira. “En diciembre cuelgo los botines. Lamentablemente esto es así. Estoy contento por todo lo que logré en Lanús, pero en diciembre dejo”, aseguró.

“Ojalá pueda seguir en el club. Logré todo lo que me propuse acá. Sino me iré a mi casa. Soy consciente de que tengo 43 años”, completó.