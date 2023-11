La CGT advierte al próximo gobierno: “Ni un paso atrás”

El triunviro de la CGT, Héctor Daer, advirtió: “Si no se pagan los sueldos y el aguinaldo, los trabajadores no tienen la obligación de trabajar”.

Los líderes de la CGT se reunieron hoy para analizar el resultado del balotaje y expresar su “preocupación” frente a los primeros anuncios efectuados por el presidente electo, Javier Milei.

En lo que fue una original “mesa chica ampliada”, según voceros de la central sindical, mantuvo un encuentro en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) donde se encontraron Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros); Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

“Ni un paso atrás. Por los derechos sociolaborales y la justicia social”, se leía sobre una pantalla mientras los referentes sindicales participaban del encuentro, una señal de que la CGT “bajo ningún punto de vista” aceptará “la pérdida de derechos” de los trabajadores bajo la gestión presidencial de Milei, mencionaron los voceros.

En esa línea, Rodolfo Daer, uno de los líderes de la central obrera, al hacerse eco de una de las primeras definiciones de Milei destacó: .“Vemos que hoy aparecen un montón de palabras que no tendrían que expresarse de la manera que se están expresando. El presidente electo tiene que sentarse en el sillón de Rivadavia y entender que tiene que gobernar y cumplir los acuerdos”, dijo.

“Si los laburantes van a trabajar, tienen que cobrar el sueldo y el aguinaldo”, remarcó Daer. Y profundizó: “El Estado es un empleador más. Si no se pagan los sueldos y el aguinaldo, los trabajadores no tienen la obligación de trabajar. No es que estamos planteando ya la posibilidad de un paro, pero hay obligaciones que deben cumplirse”.

“Además, si bien no lo dijeron desembozadamente, han hecho correr que van a suspender la fórmula de actualización jubilatoria. No se puede generar un caos social de esas dimensiones”, alertó el referente gremial.

En los días previos al balotaje, la CGT había ratificado su apoyo a Sergio Massa y en varias oportunidades expresó su preocupación ante un eventual triunfo de Milei y por un futuro gobierno que avance con una propuesta de reforma laboral que, dijeron, arrasara sobre derechos conquistados.