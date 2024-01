Confirmado: El Gobierno descontará a los estatales que realicen el paro del 24

El Gobierno nacional decidió que le descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro del próximo 24 de enero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa matutina: “Se ha tomado la decisión de descontar ese día a todos los empleados estatales nacional que adhieran a esta medida”.

“El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando los argumentos del porqué del paro porque no nos terminan de quedar claro”, agregó Adorni.

En esa línea ratificó el funcionamiento de la línea 134 para “todos aquellos que se sientan extorsionados u obligados en parar puedan hacer la denuncia anónima” en esa línea.

Además, el portavoz del presidente Javier Milei volvió a cruzar al dirigente de Camioneros y de la CGT, Pablo Moyano: “Escuché decir al hijo de Hugo Moyano (Pablo) que el país está funcionando… Hay que ver lo que es para él un país funcionando o para quiénes funciona”.

El oficialismo busca dictamen para trata la ley ómnibus

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió que el oficialismo busca obtener dictamen en las próximas horas y poder sesionar el sábado en el recinto la Ley Bases, que se debate en comisiones desde la semana pasada.

En este contexto, Adorni indicó: “Nada está descartado. Efectivamente, es intención de todos los que queremos acelerar el proceso de cambio que se sesione lo antes posible. Es estrictamente materia legislativa en lo que no intervenimos. Veremos si se puede dar o no”.