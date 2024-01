Caputo: “Estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el paro nacional convocado para hoy tiene relación con los “privilegios” vinculados con la política, y cuestionó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sume a la medida de fuerza.

“Por si había alguna duda se suma @kicillofpk. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”, escribió Caputo en su cuenta de la red social X.

El ministro realizó esta afirmación tras responder un posteo de la canciller Diana Mondino criticando también el paro convocado por la CGT

“El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto”, escribió Mondino en su cuenta de X. La canciller añadió en su posteo que “las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advierte: “No hay paro que nos detenga”.

“Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, aseguró.

Miles de personas se acercaron desde temprano a la zona del Congreso para participar de la movilización convocada en el marco del paro de 12 horas de la CGT, que contó con la adhesión de las dos CTA, la UTEP, movimientos sociales, multisectoriales y otros espacios.