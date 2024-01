La inseguridad en Lanús llegó a la mesa de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand denunció en su programa de televisión que su chofer sufrió un violento asalto en su casa de Lanús. La diva contó que cuatro ladrones entraron a la vivienda por el techo y lo ataron de pies y manos.

“A mi chofer le robaron anteayer. Vive en Lanús y le entraron cuatro ladrones por el techo“, dijo Legrand en La Noche de Mirtha que se emite por canal 13. “Vos sos el chofer de Mirtha, debés tener dólares… pobre no tenía”, agregó con una risa nerviosa.

La conductora explicó que los ladrones se llevaron el auto del amigo remisero de su chofer, pero no pudieron llevarse el suyo porque estaba en malas condiciones. “Pero igual, lo ataron de pies y manos… no lo golpearon. La policía no hizo nada“, cerró la madre de Marcela Tinayre.

La denuncia de Mirtha Legrand se suma a la preocupación por la inseguridad que se vive en Argentina. En los últimos meses, se han registrado varios casos de asaltos violentos, incluso en barrios residenciales de la capital.

La diva aprovechó su programa para pedir a las autoridades deLanús que tomen medidas para combatir la delincuencia. “Esto es terrible. No se puede vivir así”, dijo Legrand