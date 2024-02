La Provincia reclamará formalmente al Gobierno nacional por los fondos educativos y la quita de subsidios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció esta tarde que la provincia de Buenos Aires llevará a cabo un reclamo administrativo contra el Gobierno nacional por el recorte de fondos que ha afectado a ese territorio en las últimas semanas.

El reclamo, dirigido a la administración encabezada por Javier Milei, se enfoca en dos aspectos fundamentales: el recorte del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la eliminación del subsidio al transporte público de pasajeros en el interior de la provincia.

El FONID, un adicional salarial para los maestros, no fue girado en enero por la administración nacional y fue abonado con fondos provinciales, lo que generó preocupación en el ámbito educativo de la provincia.

Además, el recorte en el subsidio al transporte en el interior de la provincia, como ocurrió en el resto del país, fue anunciado como represalia del gobierno nacional ante el fracaso del proyecto de Ley Ómnibus. Esta reducción impacta directamente el precio de los pasajes que pagan diariamente millones de bonaerenses que viven fuera del conurbano, donde aún se mantiene la ayuda estatal.

El Gobernador ordenó este fin de semana a su equipo legal que prepare los antecedentes necesarios para avanzar con el reclamo. Esta decisión se dio a conocer en la tarde del miércoles durante la Conferencia de Verano, celebrada en la pintoresca localidad turística de Pehuen-Có, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Según se informó, por el momento el reclamo se realizará en el ámbito administrativo y no en sede judicial. Sin embargo, la posibilidad de llevar el caso ante la justicia no se descarta si no se obtienen respuestas satisfactorias por parte del gobierno nacional.

La suspensión del envío de fondos educativos y la falta de convocatoria a paritarias nacionales generaron un clima de tensión en el ámbito docente, donde los gremios advirtieron que analizan iniciar un plan de lucha, que incluso podría incluir el no inicio del dictado de clases en marzo.