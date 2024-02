Lanús quiere seguir de racha recibiendo a Boca de cara al clásico contra Banfield

Lanús quiere seguir de racha recibiendo a Boca, mañana desde las 21:30 en el marco de la sexta fecha de la Copa de la Liga. Será un partido clave en la Fortaleza ya que será el encuentro previo para la fecha de los clásicos.

El Granate viene de conseguir dos victorias consecutivas y conjunto con el Xeneixe comparten la posición 6 en la tabla de la zona B con 9 unidades. El local logró 3 victorias y 2 derrotas, por el lado de la visita se encuentra invicto en el campeonato con 3 empates y ganó los otros dos partidos.

La dirigencia de Lanús tomó la decisión de que en el encuentro sólo entren socios para intentar recaudar lo máximo posible y asegurarse de que no haya inflitrados en las tribunas de La Fortaleza.

En tanto quienes quieran asociarse entre jueves y domingo: deberán hacerlo a través del débito automático y abonando tres cuotas por adelantado.

Será un partido con sensaciones encontradas tanto para Walter Bou, ex boca, como para Cristian Lema, que se fue por la puerta chica del Granate tras no presentarse a los entrenamientos de pretemporada por una diferencia económica con la dirigencia. ¿Habrá ley del ex?

El antecedente más cercano se dio el 23 de septiembre de 2023, cuando Boca y Lanús empataron 1-1 en La Bombonera, con goles de Lucas Janson y Leandro Díaz.

Posibles formaciones

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti, Julio Soler; Ramiro Carrera, Luciano Boggio, Raúl Loaiza, Marcelino Moreno o Felipe Peña; Leandro Díaz y Walter Bou. DT: Ricardo Zielinski.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Jorge Figal, Lautaro Blanco; Jorman Campuzano o Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenon, Ezequiel Bullaude, Lucas Janson y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Árbitro principal: Silvio Trucco.

Asistentes: Pablo Acevedo y Hugo Páez.

Árbitro VAR: Germán Delfino.