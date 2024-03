Cine para emocionar: Amor de la infancia y despedidas, Vidas pasadas

Vidas pasadas (Past Lives), escrita y dirigida por Celine Song y nominada a dos categorías de los premios Oscars, sigue la historia de Nora (Greta Lee) y Hae Sung (Teo Yoo), amigos de la infancia que se reencuentran tras 24 años de vidas separadas en Nueva York y Seúl.

La película se construye sobre las bases del concepto coreano In-Yun, proveniente del budismo, que establece conexiones entre la gente según sus vidas pasadas y futuras. Además, sostiene la idea de que las relaciones que tenemos actualmente con otras personas, provienen de encuentros y contactos con ellos a través de un sinfín de vidas anteriores. “¿Crees en eso?” le pregunta uno de los personajes a Nora, “Es algo que decimos los coreanos para seducir a alguien”, responde ella.

Vidas pasadas se remonta 24 años atrás en Seúl: Nora y Hae Sung tienen 12 años y son amigos muy cercanos, protagonistas de una tierna seducción y un amor irrefrenable e inocente propio del momento de la infancia que transitan. Sus días se pasan entre competencias para ver quién tiene las mejores notas en la escuela, juegos en los parques, y caminatas silenciosas en la vuelta a sus casas. Son inseparables, o eso creen ellos y todos los que los rodean, hasta que los padres de Nora deciden radicarse en Nueva York en busca de progreso, mientras que la familia de él permanece en Corea.

En la actualidad, Nora, aún reside en la ciudad de Nueva York y está casada con Arthur (John Magaro), un estadounidense que se dedica a la escritura igual que ella. Durante los últimos años, mantuvo algún que otro contacto esporádico con Hae Sung tras encontrarse por redes sociales, pero la distancia y la imposibilidad de encontrarse para acortarla, terminaba por diluir la conversación hasta anularla por completo. Finalmente, a sus 36 años, Hae Sung utiliza sus vacaciones del trabajo para viajar a la gran ciudad con el único objetivo de visitarla. El tan esperado encuentro se ve cargado de dilemas: dudas, incógnitas, nostalgia, un profundo cariño y sentimientos del pasado que reflotan en el presente y empujan a los personajes a debatirse entre sus contradicciones.

Vidas Pasadas es la ópera prima de Celine Song, dramaturga y directora que da el salto a la pantalla grande con esta conmovedora obra inspirada en sus propias experiencias personales. Tras su paso a principios de 2023 por los festivales de Sundance y Berlín, se convirtió en una de las ópera primas más elogiadas del año pasado. Entre los múltiples reconocimientos, cuenta con dos nominaciones a los premios Oscar: Mejor Película y Mejor Guión Original, que lamentablemente no logró ganar.

En la película, Song aborda la complejidad de la identidad cultural, encarnada en el conflicto interno de Nora, la protagonista, que se debate entre su sangre coreana y su tierra de origen, y la ciudad que le dio trabajo, experiencias y a su marido. Se mantiene latente durante toda la película una idea interesante de tensionar, sobre el imaginario de quienes migran, y su concepción de que el progreso tiene casi como único destino a Estados Unidos. La experiencia multicultural se materializa en el vínculo de los personajes, sus conflictos y diferencias, la dualidad y la distancia ineludible que durante toda la película percibimos entre ellos dos.

Con una estética particular, filmada en 35mm logrando un look muy singular y una impronta cinematográfica y narrativa que emula la obra de Richard Linklater (Before sunset, Before sunrise, Before midnight), Vidas Pasadas resulta una bella, tierna y desgarradora meditación sobre el desarraigo, el amor y las despedidas. Y la manera en la que cada decisión que tomamos, nos puede cambiar radicalmente la vida. Se apoya en los detalles, en los diálogos y en todo aquello que transmite emocionalidad escapando a la grandilocuencia. No se trata de un fanservice, y es por eso que no viene a ofrecer una historia que cae en lugares comunes ya vistos en todos los clásicos dramas románticos, sino que se apoya profundamente en la realidad y en la noción realista de las historias inconclusas, las que no llegan a tiempo, y las que nunca son.