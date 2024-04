Se pospuso el paro de colectivos y el miércoles se sentarán a negociar

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que pospuso el paro de servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires por 48 horas y que el miércoles concurrirá a la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, que intercedió en busca de una solución al conflicto salarial: desde el gremio reclaman el pago de 250 mil pesos en las remuneraciones de cada chofer.

“La Secretaría de Trabajo nos invitó para el miércoles, a las 13, para encontrarle una solución a este conflicto salarial. Nosotros vamos a ir porque nos citó el Gobierno”, explicó el secretario general del gremio, Roberto Fernández, luego de una reunión con las cámaras empresariales.

Las cámaras empresariales manifestaron no contar con el dinero necesario para afrontar el aumento paritario. Ante esta situación, la máxima autoridad del sindicato remarcó que “es un problema de las empresas, que dicen que el Gobierno les debe el dinero” y aclaró que el 2 de febrero: “Han firmado y homologado en la Secretaría de Trabajo el aumento y nos deben 250 mil pesos“.

“Si no pagan la diferencia, vamos a tomar otra medida: retención de tareas, hasta que no nos reconozcan la plata no se trabaja“, subrayó el dirigente gremial.

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte (AAET), aseguraron que reciben subsidios para sueldos de $737.000. Sin embargo, la UTA reclama, en base a la sexta cláusula del acuerdo, $987.000. En total, la diferencia calculada por 50 mil trabajadores, es de 12.500 millones de pesos.

Empresarios aseguran que el boleto debe costar $1.200

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo, aseguró que el boleto de colectivos debería valer 1.200 pesos para que los costos alcancen y que haya una mínima rentabilidad, mientras que dijo que en la tarde de este lunes el gremio definirá si habrá paro de transportes.

“Un costo de pasaje sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de subsidio, hoy debería estar en 1.200 pesos el valor promedio. Estamos en un valor promedio en este momento de 250 pesos. De 250 a 1.200, tenemos 950 pesos de diferencia que tendría que zanjarla al Estado con los subsidios, pero el Estado á lejos de pagar esa diferencia”, sostuvo en declaraciones radiales.