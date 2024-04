El CIN advirtió que la marcha es por el presupuesto y los salarios

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro que no solo marchará hoy por el presupuesto de las casas de estudios, sino también por los salarios de los docentes.

La conferencia fue encabezada por Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), quien agradeció a todos los actores que componen el sistema universitario y a la ciudadanía. La marcha será esta tarde.

“La comunidad de nuestro país que nos ha hecho llegar todo el apoyo y afecto para que sea una marcha bien representativa del sentir del ADN del pueblo argentino”, indicó Moriñigo en el inicio de la conferencia.

En torno al presupuesto, advirtió que “quedó relegado y no actualizado desde el año pasado con lo cual se repitió el del 2023. Implica para muchas carreras que no han podido avanzar porque tenían un presupuesto previsto y no se ha desarrollado”.

Para los rectores que acompañaron a Moriñigo, sostuvieron que, inclusive, con la última actualización todavía necesitan “duplicar el valor del mes de marzo en total, por lo menos para que esos gastos de funcionamiento sean acorde a las necesidades de las universidades dentro de la autonomía y autarquía”.

El segundo punto del reclamo pasará por el salario de los docentes universitarios. Mientras que también se colarán en el reclamo las becas por Progresar, Manuel Belgrano y las becas vinculadas a ciencia y técnica que trabajan en el CONICET y que también dan clases, en muchos casos, en las universidades nacionales.