Interna del PRO: Fuerte crítica al armado de un bloque con LLA

La pelea entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich encontró su caja de resonancia en la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de legisladores anunciaron la conformación del bloque PRO Libertad, diferenciándose del espacio y alineándose con los libertarios.

El anuncio se concretó este martes. “Bancar el cambio a fondo”, es el objetivo de este nuevo espacio. “Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar al cambio. La libertad no se negocia, se defiende. El cambio es ahora y sin especulaciones“, indica el comunicado.

El diputado nacional del PRO Martín Yeza cruzó el anuncio. “Un grupo de legisladores entraron por el Pro y teniendo cargos formales en el Pro dicen que son del Pro pero que se van del Pro”. “Hagan lo que quieran, tal como hicieron hasta ahora, que un grupo de ´giles´ nos vamos a dedicar a reconstruir lo que ustedes los ´vivos´ destruyeron”, agrega.

La diputada bonaerense Florencia Retamoso, una de las que integra este nuevo bloque en la Cámara de Diputados bonaerense, no tardó en responder: “Acá estamos los que llevamos las banderas del pro en octubre representando el cambio , seremos tan vivos porque te llevamos como diputado nacional , besitos”.

En las últimas horas, el diputado nacional Cristian Ritondo, uno de los perfiles más altos del PRO y espada de Macri, apuntó contra Bullrich: “Aquellos que creen que el PRO tiene que ser de La Libertad Avanza que se vayan a La Libertad Avanza”, pidió.

Ritondo es a quien Macri quiere como presidente del PRO de Buenos Aires, cargo que hoy ocupa Daniel Reich, senadora que integra el nuevo bloque.

Hace poco más de 10 días, Macri tomó oficialmente el control del PRO y fue electo como su presidente, en su intento por mantener el equilibrio interno, y desplazó a Bullrich. El ex mandatario nacional no quiere una fusión total con el oficialismo, ya que entiende que no tienen la misma identidad partidaria con los libertarios.