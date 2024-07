“El perfecto dinosaurio idiota”, Milei salió al cruce de las críticas

El presidente Javier Milei lanzó una fuerte crítica en redes contra quienes cuestionan su política internacional y tituló como “El perfecto dinosaurio idiota” un mensaje que publicó en su cuenta de X.

“Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista”, señaló además luego de asegurar que el episodio en Bolivia del pasado miércoles configuró un “autogolpe” orquestado por el propio Luis Arce.

Por otro lado, referenció lo que calificó como “las agresiones de Lula” al enumerar el respaldo del brasileño a Sergio Massa en el balotaje y la participación del equipo técnico en lo que definió como “la campaña más sucia de la historia”.

También, señaló a los cuestionan sus críticas contra el líder del Partido de Trabajadores (PT) y su ausencia en la Cumbre del Mercosur que tendrá lugar el próximo lunes 8 en Asunción, Paraguay. “Se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)…”, se justificó.

“Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos…”, aseveró el mandatario.

Y advirtió: “Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, La Libertad Avanza hubiera perdido”. “No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino…VLLC !!!”, concluyó.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

3. Luego de las…