Para Milei, Lemoine “sabe mucho más de inflación que la mayoría de los economistas”

El presidente Javier Milei aseguró que la diputada Lilia Lemoine “sabe mucho más de inflación que la mayoría de los economistas”. Y ratificó su plan de licuar el poder adquisitivo para afrontar la problemática.

“@lilialemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía”, asegura el jefe de Estado, compartiendo un video de la legisladora de La Libertad Avanza.

Y señala: “Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva a una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben”.

“Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajar la inflación ya que su foco es atacar al exceso de oferta de dinero. A su vez, con efecto Hume-Cantillón mediante, destruye la hipótesis del pass-through, ya que el dólar (dado el lado real constante) sube por la caída del poder adquisitivo del dinero y al ser un activo financiero sube primero (@ceciliaboufflet intenta corregir lo que no sólo no sabe sino que tampoco entiende)”, plantea.

En su cuenta de X advierte que “Por otra parte, la definición de inflación como suba generalizada de los precios, popularizada luego de Keynes, en términos de política hace el foco en controlar los precios y no la emisión de dinero”. “En el fondo, algo muy confortable para los políticos ladrones y que siempre ha fracasado (en especial en Argentina). PUNTO para Lemoine…”, cierra.

Tras la sanción de la Ley Bases, el propio Milei anunció el paso a la segunda etapa de su plan económico. “Pasamos de la etapa de déficit cero a la de emisión cero. El cambio del régimen monetario”, detalló días atrás.

Mientras tanto, los mercados reaccionaron de forma negativa a los anuncios de Luis Caputo, quien negó una nueva devaluación, mientras el dólar blue sigue batiendo récord.