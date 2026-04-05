Turismo Semana Santa: más viajeros pero menor gasto real en Argentina

En el informe se confirmó que el movimiento turístico generó un impacto económico de $808.198 millones, contemplando gastos en alojamiento, transporte, gastronomía y recreación.

En el informe se confirmó que el movimiento turístico generó un impacto económico de $808.198 millones, contemplando gastos en alojamiento, transporte, gastronomía y recreación.

El turismo durante Semana Santa mostró un crecimiento en la cantidad de viajeros, aunque con una caída en el gasto real, reflejando un cambio en los hábitos de consumo en Argentina. Durante el fin de semana largo, se desplazaron 2.852.256 personas por distintos puntos del país, lo que representó un aumento del 5,6% en comparación con el mismo período de 2025.

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico generó un impacto económico de $808.198 millones, contemplando gastos en alojamiento, transporte, gastronomía y recreación. Sin embargo, al ajustar por inflación, se registró una caída interanual del 18,9%, lo que evidencia una menor intensidad en el consumo.

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, con una contracción real del 8,4%, mientras que la estadía media fue de 2,6 noches, un 16,1% menos que el año pasado. Este dato confirma una tendencia creciente hacia escapadas más cortas, con un turista que limita sus gastos y optimiza su presupuesto.

En ese sentido, el costo del turismo volvió a posicionarse como un factor determinante: una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante el feriado, equivalente a cerca del 69% de un salario medio. Desde el sector empresario señalaron que el encarecimiento del transporte y la caída del poder adquisitivo condicionaron las decisiones de viaje.

En cuanto a los destinos, se destacó una alta ocupación en plazas tradicionales como San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Además, crecieron destinos emergentes y del interior, especialmente en el norte argentino, como Jujuy y Tucumán, impulsados por celebraciones religiosas y propuestas culturales, así como también lugares vinculados a la naturaleza como Misiones, Neuquén y Tandil.