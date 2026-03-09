Las ventas cayeron un 5,6% en febrero

El informe de la CAME alerta sobre un retroceso en las ventas minoristas del 5,2% en los primeros dos meses del año.

El informe de la CAME alerta sobre un retroceso en las ventas minoristas del 5,2% en los primeros dos meses del año.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 5,6% interanual en febrero, cayendo por décimo mes consecutivo, y acumulan una caída del 5,2% en el primer bimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

Los comercios registraron un repunte en el consumo del 2,6% en el segundo mes del año frente a enero, aunque no alcanzó para revertir el total de la baja en el mes inaugural del 2026 (-4,2%).

Asimismo, el informe indica que “el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

El relevamiento por rubros ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%).

Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.