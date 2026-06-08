Las ventas siguen cayendo: 1,2% en mayo

La CAME precisó que la caída acumulada en los primeros cinco meses del años llega al 3,1%, la última medición positiva fue en abril de 2024.

La CAME precisó que la caída acumulada en los primeros cinco meses del años llega al 3,1%, la última medición positiva fue en abril de 2024.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 1,2% interanual en mayo y acumulan una caída del 3,1% en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso, sumando más de un año de contracción, con bajas en todos los meses del actual calendario: caída del 3,2% en abril, 0,6% en marzo, 5,6% en febrero y 4,8% en enero. La última medición interanual positiva fue en abril del 2024.

En la comparación mensual desestacionalizada arrojó que los comercios registraron una suba en el consumo del 1,2% en el quinto mes del año respecto de abril.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “el balance operativo de mayo evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de consumo minorista”, señalando que “ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos”.

Por otro lado, detalló que “las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 15,2% y una suba intermensual desestacionalizada del 3,7%”, pero “ese desempeño no logró compensar la contracción“.

El relevamiento por rubros presentó tres rubros con desempeño positivo. La mayor expansión interanual correspondió a Farmacia (+8,2%). Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%) también tuvieron registros positivos.

De manera inversa, Bazar, decoración y muebles lideró las retracciones (-8,9%), seguido por Textil e indumentaria (-5,2%).