Tandil, el destino turístico que explotó este fin de semana largo

El informe de la CAME habla de ocupación plena en Tandil por el fin de semana largo del 2 de Abril y Semana Santa. ¿Cómo le fue a los otros destinos?

El informe de la CAME habla de ocupación plena en Tandil por el fin de semana largo del 2 de Abril y Semana Santa. ¿Cómo le fue a los otros destinos?

Más de 2,8 millones de personas se movilizaron por el país durante este fin de semana largo, con motivo del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa. ¿Cómo fue el movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires?

La Costa Atlántica volvió a concentrar gran parte del movimiento turístico del fin de semana largo, con Mar del Plata como principal destino, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La ciudad costera registró reservas hoteleras en torno al 55% hasta el miércoles, pero con mucho crecimiento por las llegadas de último momento, mientras que los alquileres temporarios alcanzaron cerca del 70%, especialmente en departamentos céntricos”, indicó.

La mejora en las condiciones climáticas y el intenso flujo vehicular hacia la costa, con miles de autos circulando por las principales rutas, impulsaron el nivel de ocupación y la actividad comercial y gastronómica.

El movimiento se replicó en otros puntos de la costa bonaerense, con niveles de ocupación dispares según destino y tipo de alojamiento. “Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas mostraron buenos niveles de ocupación, en algunos casos superiores al 80%, con una demanda sostenida por escapadas de corta duración”, señaló.

Uno de los casos más destacados del fin de semana bonaerense fue Tandil, con ocupación plena impulsada por su tradicional agenda de Semana Santa, con celebraciones litúrgicas, el Vía Crucis en el Monte Calvario y espectáculos como “Jesús, el Nazareno”.

También se destacó Luján, uno de los grandes polos del turismo religioso de la provincia, con fuerte convocatoria en la Basílica, Vía Crucis, vigilia pascual y una amplia agenda complementaria de ferias, gastronomía y actividades culturales.

En Chascomús, la ocupación hotelera se estimó en un 75%, con una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario de $ 104.000 por persona, acompañado por propuestas como el Festival Posta de Sabores, visitas guiadas dramatizadas y city tours temáticos.

También hubo buen movimiento en otros destinos relevantes como Tigre y San Antonio de Areco, donde la combinación de naturaleza, descanso y propuestas culturales sostuvo la afluencia turística.

En tanto, La Plata mantuvo una actividad más moderada, en línea con un desempeño turístico que venía mostrando menor dinamismo relativo, aunque continuó formando parte del circuito de escapadas de cercanía dentro del área metropolitana.

En lo que refiere a destinos de cercanía resaltó una nueva edición del Rock en Baradero que se realizó los días viernes 3 y sábado 4 de abril en el Anfiteatro Municipal de la localidad bonaerense.

Más movimiento, menos gasto

La CAME informó que más de 2,8 millones de turistas se movilizaron, con un impacto económico de $ 808.198 millones. La cantidad de turistas creció un 5,6% frente a la misma fecha del año anterior, pero se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas.

La estadía promedio fue de 2,6 noches (16,1% menor que en 2025) y el gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja real del 8,4% frente al año anterior, detalla el reporte.

Entre los destinos más concurridos, destacaron los grandes polos turísticos como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos), junto con un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta.