Cristina Kirchner recibió a Pablo Grillo y reforzó el mensaje contra la violencia institucional

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este sábado al fotorreportero Pablo Grillo en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en el marco de una jornada militante denominada “Lanús con Cristina”. El encuentro se produjo a más de un año de la represión ocurrida frente al Congreso durante la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, donde Grillo resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una cápsula de gas disparada por la Gendarmería.

La imagen del encuentro fue difundida por el intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien calificó el momento como una “tarde milagrosa”. En la fotografía se observa a la exmandataria junto al reportero gráfico y su padre, Fabián Grillo, en la residencia donde Cristina Kirchner cumple su condena judicial. “Cristina con Pablo. Pablo con Cristina. Dios tiene buenos planes”, escribió el jefe comunal en sus redes sociales.

Pablo Grillo se convirtió en una figura emblemática para distintos sectores políticos, culturales y de derechos humanos tras sobrevivir al operativo represivo desplegado por la Gendarmería Nacional frente al Congreso. Mientras cubría la protesta de jubilados, el fotógrafo recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno que le provocó graves heridas, múltiples intervenciones quirúrgicas y una extensa recuperación médica que se prolongó durante meses.

La jornada de respaldo a Cristina Kirchner concluyó con una muestra fotográfica de trabajos realizados por Grillo y el festival musical “Cristina Libre”. Antes de ingresar a la reunión, el fotógrafo dejó una definición política sobre el contexto social y económico actual: “Hay que seguir resistiendo, es nuestro país y no lo podemos dejar caer”. El encuentro volvió a reunir a dirigentes, militantes y referentes culturales que denuncian persecución política y violencia institucional en la Argentina.