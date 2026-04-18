Pablo Grillo volvió a Escalada: “Que sea fiesta”

Pablo Grillo dijo presente en el último semaforazo que se realizó en Remedios de Escalada.

Pablo Grillo dijo presente en el último semaforazo que se realizó en Remedios de Escalada.

“Se agradece de corazón y que sea fiesta”. Con estas palabras, Pablo Grillo dio por iniciado el semaforazo Nº 59 en Remedios de Escalada, el último porque ya volvió a casa.

Los semaforazos se realizaron para reclamar justicia a partir del ataque que dejó gravemente herido al fotoreportero. El de ayer fue el último porque Pablo volvió a la casa.

La plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 6.200, fue epicentro de una verdadera fiesta. “Se agradece de corazón, que sea fiesta”, dijo Pablo.

Exposiciones fotográficas, serigrafía, stencil y bandas en vivo fueron parte de la propuesta. También se recibieron donaciones para centros de jubilados de la zona.

Vale recordar, en este punto, que la Justicia confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas agravadas.