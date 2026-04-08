Semaforazo con Pablo Grillo en Remedios de Escalada

El último semaforazo en Remedios de Escalada contará con la presencia de Pablo Grillo.

El último semaforazo en Remedios de Escalada contará con la presencia de Pablo Grillo.

La semana próxima se realizará un semaforazo en Remedios de Escalada, que contará con la presencia de Pablo Grillo. “Nos despedimos todos juntos”, reza la convocatoria.

Los semaforazos se realizaron para reclamar justicia a partir del ataque que dejó gravemente herido al fotoreportero. De hecho, el próximo será el 59 y el último, ya que Pablo volvió a la casa.

“Pablo vendrá con su cámara para retratar nuestra resistencia”, informaron desde la organización. Será el 17 de abril a las 19 en la plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 6.200.

Exposiciones fotográficas, serigrafía, stencil y bandas en vivo, serán parte de la propuesta. “Recibiremos donaciones de alimentos no perecederos que serán destinados a centros de jubilad@s de la zona”, convocaron.

Vale recordar, en este punto, que la Justicia confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas agravadas.