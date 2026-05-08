Suspendieron una muestra de Pablo Grillo en el Senado y su padre denunció “censura”

Fabián Grillo aseguró que la exposición fotográfica ya había sido autorizada, pero finalmente fue cancelada. Apuntó contra Victoria Villarruel y Patricia Bullrich y reclamó que no haya impunidad.

Fabián Grillo aseguró que la exposición fotográfica ya había sido autorizada, pero finalmente fue cancelada. Apuntó contra Victoria Villarruel y Patricia Bullrich y reclamó que no haya impunidad.

Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo, cuestionó la suspensión de una muestra fotográfica que iba a realizarse en el Senado de la Nación y denunció que la actividad “ya estaba establecida y permitida”, aunque finalmente “se echaron para atrás” y “negaron la realización”.

En declaraciones radiales, Grillo recordó el grave estado de salud que atravesó su hijo luego de resultar herido durante una cobertura periodística. “Pablo sufrió pérdida de masa encefálica, tuvo rotura de cráneo, estuvo al borde de la muerte. Su recuperación fue milagrosa”, expresó.

Asimismo, vinculó el hecho con el uso de armamento habilitado en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Es el mismo tipo de arma que fue prohibida en su momento y vuelta a habilitar por Bullrich con el protocolo antipiquete. Vamos a apelar a las fuerzas democráticas, o a las que se llaman a sí mismas fuerzas democráticas, para que revean esto”, sostuvo.

En esa línea, reclamó que exista una condena para los responsables del ataque sufrido por su hijo. “La condena de los responsables es en función de que haya un escarmiento para que esto no sea impune. No puede ser impune. Ya ocurrió en el país y así estamos gracias a que no se fue condenando este tipo de accionar”, afirmó.

Tras la cancelación de la muestra, Fabián Grillo publicó un mensaje en Instagram donde denunció un intento de censura. “Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura”, escribió. Además, apuntó directamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Bullrich: “En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich deciden cancelar en el Senado la muestra fotográfica de Pablo Grillo”, concluyó.