Caso Pablo Grillo: Elevan a juicio oral al gendarme acusado de disparar de forma antirreglamentaria

El juicio a gendarme por el caso Pablo Grillo fue elevado a instancia oral tras la resolución del fiscal Eduardo Taiano. El efectivo Héctor Jesús Guerrero está acusado de haber disparado de forma antirreglamentaria durante una protesta de jubilados, provocando heridas gravísimas al fotoperiodista.

El juicio a gendarme por el caso Pablo Grillo fue elevado a instancia oral tras la resolución del fiscal Eduardo Taiano. El efectivo Héctor Jesús Guerrero está acusado de haber disparado de forma antirreglamentaria durante una protesta de jubilados, provocando heridas gravísimas al fotoperiodista.

El juicio a gendarme por el caso Pablo Grillo avanzó con la decisión del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, quien resolvió elevar a instancia oral la causa contra el cabo primero Héctor Jesús Guerrero. El efectivo, de 30 años, deberá responder por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y abuso de armas agravado en cinco hechos.

Según la investigación, Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanza gases de forma antirreglamentaria durante la protesta realizada el 12 de marzo de 2025. En ese contexto, el fotoperiodista Pablo Nahuel Grillo recibió un impacto en la cabeza que le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, en medio de un operativo de seguridad desplegado ante disturbios.

El fiscal Taiano sostuvo en su resolución que el accionar del gendarme “representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes”, al tiempo que remarcó que los disparos fueron realizados “sin que existiera un contexto de agresión” y en un ángulo horizontal, incumpliendo los protocolos vigentes. Los peritajes confirmaron que el disparo efectuado a las 17:18 fue el que impactó directamente en Grillo.

A raíz de las heridas, el reportero permaneció varios meses internado y actualmente presenta un deterioro significativo en sus funciones cognitivas y comunicativas, con posibles secuelas neurológicas permanentes. Para la fiscalía, Guerrero contaba con la capacitación necesaria, pero actuó de manera “desproporcionada e irracional”, abusando de su función al disparar contra personas que no representaban una amenaza.