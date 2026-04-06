Milei recibió a Kast en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió a su par de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.

El presidente Javier Milei recibió a su par de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que fue el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

Kast llegó a Casa Rosada a las 10.15, escoltado por los ministros Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad), Martín Arrau (Obras Públicas) y a subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, quienes también participan de la reunión.

El Presidente Javier Milei recibió al Presidente de Chile, Jose Antonio Kast, en Casa Rosada. pic.twitter.com/hfNt6DKsSu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 6, 2026

Milei estaba junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los secretarios Carlos Frugoni (Infraestructura), Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales) y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Luego de mostrarse ante las cámaras en el Salón Blanco de Casa Rosada, los mandatarios se retiraron al despacho ubicado en el primer piso.

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile. Ambos sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal.