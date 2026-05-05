“Cascada” de respaldos a Adorni: Milei se mostró cerca del jefe de gabinete en medio de una nueva polémica

El Presidente volvió a mostrarse junto al jefe de Gabinete en Casa Rosada, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La reunión con una organización internacional funcionó como un gesto político claro en defensa del funcionario.

El Presidente volvió a mostrarse junto al jefe de Gabinete en Casa Rosada, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La reunión con una organización internacional funcionó como un gesto político claro en defensa del funcionario.

El respaldo de Milei a Adorni quedó nuevamente en evidencia este martes, cuando el presidente Javier Milei participó de una reunión en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien atraviesa un fuerte escándalo mediático por presuntos gastos de u$s245.000 en efectivo y sin factura para refacciones en su vivienda. La aparición conjunta se dio en medio de la investigación por posible enriquecimiento ilícito que mantiene al funcionario en el centro de la escena política.

El encuentro incluyó a autoridades de B’nai B’rith Internacional, como su titular Robert Spitzer y el CEO Dany Mariaschin, además de representantes locales como Susana Chalón y Daniel Sporn. También participaron dirigentes de la DAIA, entre ellos Mauro Berenstein y Gabriel Salem, junto a funcionarios del gabinete nacional.

Según trascendió oficialmente, durante la reunión se abordaron temas vinculados a la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la promoción de valores asociados a la libertad y los derechos humanos. La participación activa de Adorni en este ámbito fue interpretada como un gesto político deliberado del Gobierno para sostener su figura en medio de las acusaciones.

El respaldo de Milei a Adorni no se limitó a este encuentro. En las últimas horas, el mandatario volvió a desestimar la causa judicial al calificarla como una operación mediática impulsada por la oposición, mientras avanza con la agenda oficial. En ese marco, convocó a una reunión de Gabinete para el viernes en el Salón Eva Perón, reforzando la señal de continuidad y apoyo al funcionario pese a la controversia.