Tras el cierre sin antecedentes, reabre la Sala de Periodistas en la Casa Rosada

El ingreso de periodistas a la Casa Rosada fue prohibido la semana pasada, algo que nunca antes había sucedido en Argentina.

El ingreso de periodistas a la Casa Rosada fue prohibido la semana pasada, algo que nunca antes había sucedido en Argentina.

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la sala de prensa el próximo lunes, luego del cierre inédito que se extendió por una semana.

“Se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, informaron, aclarando que habrá lugares habilitados para que puedan moverse y otros permanecerán acotados.

El vocero Javier Lanari aclaró que “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”.

La medida obedeció a una grabación que había realizado un programa de la señal de noticias TN en sitio comunes de la Casa Rosada, que -de acuerdo a sus protagonistas- había sido notificada.

La decisión del presidente Javier Milei, que no tiene antecedentes, de cerrar la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno se enmarca en un férreo enfrentamiento con la prensa.

Además, se anuncia que para este lunes habrá una conferencia de prensa, a las 11 de la mañana, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.